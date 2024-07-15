Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl demokrasinin ve bağımsızlığın yüzyılı olacak - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl demokrasinin ve bağımsızlığın yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl demokrasinin ve bağımsızlığın yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yüzyıl, demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz.

15.07.2024 14:50
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yüzyıl, demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Hep birlikte bunu da başaracağız." dedi.

Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yanında yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni öğrencilerle ziyaret etti, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı.

Darbe girişiminde yaşananlar ile darbecilere karşı halkın direnişinin dijital teknolojilerle desteklenerek anlatıldığı müzeyi öğrencilerle gezen Yılmaz, burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ile de bir süre sohbet etti.

Daha sonra müzede basın açıklaması yapan Yılmaz, 8 yıl önce yaşanan hain darbe girişimi ve ardından destansı direnişi bugün yeniden hatırladıklarını belirterek, "Hep söylüyoruz, unutmadık, unutturmayacağız. O gün şehitlerimiz oldu. Onları rahmetle anıyoruz. Cenabıallah mekanlarını cennet etsin diyoruz. Gazilerimiz, yanımızda da sağ olsun gazimiz, hep bizlerle birlikte. Onlara da sağlık, afiyet, uzun ömürler diliyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni çocuklarla gezmenin çok anlamlı olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu tecrübelerin yeni nesillere aktarılması lazım. Allah bir daha öyle günler göstermesin bu ülkeye. Özellikle gençlere, çocuklara bu milli şuurun aktarılması lazım. Vatanımızın, özgürlüğümüzün, demokrasimizin kıymetini, bunun için ne fedakarlıklar yapıldığını bilen gençliğimiz, çok daha güçlü bir şekilde vatana, demokrasiye, bağımsızlığa sahip çıkacaktır. Onlara yürekten inanıyoruz ve güveniyoruz. Hain darbeciler başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Bu milli şuurla Allah onlara fırsat vermesin diyoruz. Bir taraftan da şehitlerimizden bize miras olan bu vatanı yükseltmek, daha ileriye götürmek de hepimizin görevi. İnanıyorum ki bu gençlerimiz, çocuklarımız yetişecekler, hem milli bir şuurla hem de çok donanımlı yetişecekler. Ülkemizi çok daha güçlü yarınlara onlar taşıyacaklar."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin, çocukların inşa edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yüzyılda darbelere, vesayetçilere, hainlere yer yok. Bu yüzyıl, demokrasinin, bağımsızlığın, vatan sevgisinin yüzyılı olacak, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Hep birlikte bunu da başaracağız. Ben tekrar o gün fedakarca göğsünü tanklara, uçaklara siper edenleri buradan yürekten selamlıyorum. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, afiyetler diliyorum. Çocuklarımızın da gözlerinden öpüyorum. Bugün öğrendiğime göre, açıldığından bugüne 250 bin insan ziyaret etmiş bu müzemizi. Bundan sonra da halkımızı, çocuklarımızı, Külliyemizdeki 15 Temmuz müzemize bekliyoruz. Gelsinler tarihte yaşananları görsünler. İbret alalım ki tekerrür etmesin."

Konuşmasının ardından, şehit yakınları ve gazilerle 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelek bırakan Yılmaz, şehitler için dua etti. Törende, mehter takımı da konser verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra gazi ve şehit yakınlarıyla Beştepe Millet Camisi'ne geçti, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna okutulan Mevlidi Şerife katıldı. Beştepe Millet Camisi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Demokrasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Bu yüzyıl demokrasinin ve bağımsızlığın yüzyılı olacak - Son Dakika

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