Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi.
Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.
Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin, 2 hafta önce nişanlanmıştı. Çiftin yüzüklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan takmıştı.
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