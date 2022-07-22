Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi.

ŞAHİTLİKLERİNİ ERDOĞAN ÇİFTİ YAPTI

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

2 HAFTA ÖNCE NİŞANLANDILAR

Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin, 2 hafta önce nişanlanmıştı. Çiftin yüzüklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan takmıştı.