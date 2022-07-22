Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi

22.07.2022 23:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin evlendi.

ŞAHİTLİKLERİNİ ERDOĞAN ÇİFTİ YAPTI

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünyaevine girdi

2 HAFTA ÖNCE NİŞANLANDILAR

Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin, 2 hafta önce nişanlanmıştı. Çiftin yüzüklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan takmıştı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nda konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.'
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hümeyra Şahin ile evlendi - Son Dakika

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