Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

02.05.2022 08:01

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Muhteşem bir Ramazan geçirdik bu Ramazan Hamdolsun, 2019'dan sonra Covid salgınıyla birlikte iki yıl tüm Dünya olarak tüm Türkiye olarak kapanmıştık. Şükürler olsun ki bu yıl dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Her akşam dostlarımızla, sevdiklerimizle iftarlarımızı beraber açtık. Şimdi de Hamdolsun cemaatle birlikte namazımızı kıldık. İnşallah bu Ramazan coğrayamızdaki tüm sıkıntıların giderilmesi, barışla sonlardırılmasına vesile olur İnşallah. Müslümanların daha güzel bir coğrafyada yaşaması barış birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasına vesile olur. Yine kuzeyimizdeki savaşın sonlanması, güneyimizde devam eden tüm sıkıntıların sonlanmasına vesile olur. Bu vesile ile milletimizin, memleketimizin, tüm İslam coğrafyasındaki yaşayan insanların bayramını tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde görevi başında olan, sınırlarımızda nöbet tutan, canını feda eden, polisimizin, jandarmamıza, sahil güvenliğimize hepsine de bayramlarını tebrik ediyorum, görevleri başında bulunan tüm sağlıkçılarımıza itfaiyecilerimize tüm çalışanlarımızın bayramını tabrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oktay, vatandaşlarla da bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

YORUMLAR
500
Ramazan Bayramı namazı kılındı Ramazan Bayramı namazı kılındı Zonguldak'ta bayram coşkusu Zonguldak'ta bayram coşkusu

Hacı Bayram-ı Veli, fuat oktay, Bayram, Namaz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen
00:45 Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor
00:34 Cerablus'ta düzenlenen bombalı saldırıda bir öğretim görevlisi hayatını kaybetti
00:33 Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi!
00:31 Ünlü futbolcu Kylian Mbappe'nin yeni takımı belli oldu, yakında imzalar atılacak!
00:16 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplu taşımaya maskesiz binmek için bayram dönüşünü işaret etti
00:14 Fenomen Ece Ronay, çatlaklarıyla ilgili gelen yoruma sinirlendi: Hamileyim ve çatlayan bacaklarımla mutluyum
00:13 Zelenski'den şaşırtan Rus turist eleştirisi: Dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil
23:35 Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! İşte gideceği yeni adres
23:18 Ülkemizde 1 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 12 kişi vefat etti, bin 480 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 08:15:15. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement