Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye 'yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere Cezayir'in Oran kentine geldi. Türkiye'yi temsilen törene katılan Oktay, Cezayir'de Hacı Ahmet Bey Sarayı'nı ve Cezayir'in Ain Temouchent kentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezayir'de Osmanlı yadigarı olan eşsiz güzellikteki Bey Sarayı'nı ve büyük Türk denizcisi Oruç Reis 'in şehit düştüğü Ain Temouchent şehrini ziyaret ettik. Aziz milletimiz adına ülkemizden binlerce kilometre uzakta ecdadımızın şanlı mirasına sahip çıkmanın haklı gururunu yaşadık" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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