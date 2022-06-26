Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti

26.06.2022 22:24
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de Hacı Ahmet Bey Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de Hacı Ahmet Bey Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'yi temsilen 19. Akdeniz Oyunları Açılış Programı'na katılmak üzere Cezayir'in Oran kentine geldi. Türkiye'yi temsilen törene katılan Oktay, Cezayir'de Hacı Ahmet Bey Sarayı'nı ve Cezayir'in Ain Temouchent kentini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cezayir'de Osmanlı yadigarı olan eşsiz güzellikteki Bey Sarayı'nı ve büyük Türk denizcisi Oruç Reis'in şehit düştüğü Ain Temouchent şehrini ziyaret ettik. Aziz milletimiz adına ülkemizden binlerce kilometre uzakta ecdadımızın şanlı mirasına sahip çıkmanın haklı gururunu yaşadık" dedi.

(İHA)

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AİN TEMOUCHENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti AİN TEMOUCHENT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bey Sarayı ve Oruç Reis Anıtı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tosyalı Holding Cezayir tesisini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Tosyalı Holding Cezayir tesisini ziyaret etti
Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cezayir'de Bey Sarayı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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