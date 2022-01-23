Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin ,"İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur.
Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."
Gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle evinde gözaltına alınmış ve dün çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" demişti.
Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, "Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuşmuştu.
Kaynak: AA
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