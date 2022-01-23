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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz

23.01.2022 11:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş dün çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı. Kabaş'ın sözleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin ,"İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALEFETİN BİR KEZ DE OLSA BİZLERİ ŞAŞIRTMASINI BEKLERDİK"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN HAKARET DİLİNİ KINIYORUZ"

Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sedef Kabaş katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle evinde gözaltına alınmış ve dün çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"SÖZÜN ORJİNALİNİ DE DEĞİŞTİREREK SARF ETTİM"

Gazeteci Sedef Kabaş Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini söyleyerek "Sözün orijinali bir atasözüdür. Hatta sözün orijinalini de değiştirerek sarf ettim. Bundan da anlaşılacağı üzere hakaret etme gibi bir kastım yoktur. Kastetmek istediğim toplumu kucaklayan birleştirici bir üslup olması gerektiğidir. Bunu vurgulamak istedim. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" demişti.

AVUKATI: KAÇMA İHTİMALİ YOK

Mahkemede Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz müvekkilinin ifadesine katıldığını belirterek, "Sedef Kabaş'ın kaçma ihtimali yok, delil karartma ihtimali yok, delillerde toplanmış. İnfial uyandırma gibi bir şey de söz konusu değildir. Mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum. Müvekkilim sabit ikametgah sahibidir, serbest bırakılmasını talep ediyoruz. hakimliğiniz aksi kanaatte ise adli kontrol kararı verilmesini talep ederiz" şeklinde konuşmuştu.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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