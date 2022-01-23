Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Sedef Kabaş açıklaması: Hakaret, ifade özgürlüğü sınırları içinde yer alamaz - Son Dakika

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için olay sözler: Bunu yapacak bir Allah'ın kulu henüz doğmadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci Sedef Kabaş'ın bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret içeren ifadeler kullanmasına ilişkin ,"İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALEFETİN BİR KEZ DE OLSA BİZLERİ ŞAŞIRTMASINI BEKLERDİK"

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhalefetin bir kez de olsa bizleri şaşırtmasını ve yanlışa 'yanlış' demesini beklerdik. İfade özgürlüğünün sınırları her ne kadar geniş olsa da hakaret bu sınırlar içinde yer alamaz, almamalıdır da. Bunun tüm çağdaş demokrasilerdeki karşılığı suçtur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALAN HAKARET DİLİNİ KINIYORUZ"

Failleri de adalet önünde hesap vermelidir. Cumhurbaşkanımızı hedef alan hakaret dilini kınıyor ve reddediyoruz."