Darende'ye araç muayene istasyonu için imar planı hazır, kamu yararı kararı alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darende'ye araç muayene istasyonu için imar planı hazır, kamu yararı kararı alındı

Darende\'ye araç muayene istasyonu için imar planı hazır, kamu yararı kararı alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye araç muayene istasyonu kazandırılması için imar planlarının hazırlandığını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca kamu yararı kararı alındığını açıkladı. İstasyonun, ilçe dışına gitme zorunluluğunu azaltarak çevre ilçelerden gelecek vatandaşlar üzerinden yerel ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçeye araç muayene istasyonu kazandırılması için gerekli imar planlarının hazırlandığını ve kamu yararı kararı alındığını açıkladı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, mülkiyeti Darende Belediyesine ait Sandıkkaya Mahallesi 757 ada 22 parselde bulunan 3 bin 476,82 metrekarelik arsa üzerine araç muayene istasyonu yapılması amacıyla gerekli imar planlarının hazırlandığını belirtti. Bozkurt, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından da kamu yararı kararı alındığını ifade etti. Gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından istasyonun kısa süre içerisinde yapımına başlanmasının planlandığını kaydeden Bozkurt, yatırımın Darende'nin yanı sıra çevre ilçelerden gelecek vatandaşlara da hizmet vereceğini söyledi.

Araç muayene işlemleri için ilçe dışına gitme zorunluluğunun azalacağını belirten Bozkurt, çevre ilçelerden Darende'ye gelecek vatandaşların ilçe merkezindeki esnaf ve işletmelerden alışveriş yapmasının, yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamasının yerel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Bozkurt, ilçenin ihtiyaçlarını karşılayan ve Darende'nin gelişimine katkı sağlayan yatırımları kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, araç muayene istasyonunun Darende'ye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Yerel Haberler, Alican Bozkurt, Politika, Darende, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Darende'ye araç muayene istasyonu için imar planı hazır, kamu yararı kararı alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:42:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Darende'ye araç muayene istasyonu için imar planı hazır, kamu yararı kararı alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement