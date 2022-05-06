Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım

06.05.2022 10:00
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım

DEVA ve Saadet partilerine seslenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın tek başına yetmeyeceğini belirterek milletvekili sayısını artırmak için bu üç partinin ayrı bir ittifak kurmak için çalışmalara başlaması yönünde çağrıda bulundu.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masadaki ortaklarından DEVA ve Saadet partisine yeni bir ittifak kurmaları yönünde çağrıda bulundu. Daha çok milletvekili çıkarmak için bu yolun elzem olduğunu ifade eden Davutoğlu, ortak listeyle seçime girilmesi düşüncesini savundu.

"MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İTTİFAKIN GETİRİSİ YOK"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede mutabık olduklarını ancak milletvekili seçiminde ittifakın bir getirisi olmayacağının altını çizerek, "Bunun işbirliği masası olarak sürmesi liderlerce kabul gören bir görüş oldu. İşbirliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRMEK"

Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılsa dahi, mecliste çoğunluğa sahip olmanın önemli olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez. Önemli olan, mecliste çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz. Onun için partilerin tekil hesaplardan daha çok muhalefetin en fazla nasıl milletvekili çıkaracağının hesabını yapması lazım." diye konuştu.

YORUMLAR (2)
  • Caner kayalı: Kurun Saadetin aldığı üç puanlık oyu da yok edersiniz.Nereye millet vekili çıkarıyorsun.Tabi koltuğa,makama alıştınız.Derdiniz koltuk ve makam.Adam sizi kaldırdı koltuktan anında ihanet ettiniz.Eğer koltukta tutuyor olsa idi şu anda AK partiyi savunmak için dilinizi patlatıyor olurdunuz. Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım - Son Dakika


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