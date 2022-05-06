Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu ve Babacan'a çağrı: Gelin daha çok vekil çıkarmak için yeni bir ittifak kuralım - Son Dakika

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masadaki ortaklarından DEVA ve Saadet partisine yeni bir ittifak kurmaları yönünde çağrıda bulundu. Daha çok milletvekili çıkarmak için bu yolun elzem olduğunu ifade eden Davutoğlu, ortak listeyle seçime girilmesi düşüncesini savundu.

"MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDE İTTİFAKIN GETİRİSİ YOK"

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı adayı belirlemede mutabık olduklarını ancak milletvekili seçiminde ittifakın bir getirisi olmayacağının altını çizerek, "Bunun işbirliği masası olarak sürmesi liderlerce kabul gören bir görüş oldu. İşbirliği ittifakın önünü kapatmıyor. İki seçim var. Bir: Cumhurbaşkanlığı. İki: Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığında ortak aday belirlemede mutabıkız. Ancak son düzenleme ile milletvekili seçiminde ittifakın getirisi yok. Artık oylar ittifak içinde dağıtılmadığı için partiler logolarıyla girdiği anda da aynı mantık işleyecek." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELE GEÇİRMEK"

Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılsa dahi, mecliste çoğunluğa sahip olmanın önemli olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Tek başına cumhurbaşkanlığını kazanmak yetmez. Önemli olan, mecliste çoğunluğa sahip olmak. Yapıyı ancak öyle değiştirebilirsiniz. Onun için partilerin tekil hesaplardan daha çok muhalefetin en fazla nasıl milletvekili çıkaracağının hesabını yapması lazım." diye konuştu.