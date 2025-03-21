Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin

Geniş Video İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, muhalefet partilerine uyarıda bulunarak, "Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin" dedi.

21.03.2025 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı'nın bir restoranda düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

MUHALEFETE UYARI: TÜRKİYE'Yİ BİR KAOSA SÜRÜKLEMEYİN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Davutoğlu, muhalefet partilerine uyarılarda bulundu. Davutoğlu, " Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin." dedi.

Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin

"BİR GÜNDE BORSA ÇÖKTÜ, TRİLYONLAR KAYBETTİK"

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan da muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin. Her tepki gösterilir ama mutlaka demokratik yollarla gösterilir. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik.

"HERKESİN KORKU İÇİNDE YAŞADIĞI BİR YERDE ÜLKE DÜZELMEZ"

Yolsuzluklarla mücadeleyse, kaybetmeye de hazırız. Ama ondan sonrası ne gelecek ona bakacaksınız. Herkesin korku içinde yaşadığı, saat başı birilerini görevden alındığı, birilerinin gözaltına alındığı, bize sıra ne zaman gelecek diye insanların tedirgin olduğu iktidar içinde dahi doğruyu, hakikati, gidişattaki bozuklukları görüp, sesini yükseltmek isteyenlerin ya bana da gelirlerse diye korktuğu bir yerde ülke düzelmez"

Davutoğlu\'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye\'yi bir kaosa sürüklemeyin
Kaynak: DHA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Bilgehan Göktürk:
    Ülkeyi kaosa sürekliyen adam ,Tayyip Erdoğan nın ta kendisidir...CHP değil... 132 176 Yanıtla
    Resul Bey:
    Niye? yargıç, savcı o mu? olayı başlatan CHP'liler ile çalanlara hiç bir lafınız yok mu?? 79 33
    Metin Yoldas:
    Hersey bitecek, suçlular ortaya elbet çıkacak peki niye hiçbir CHP li biz kefiliz ,temiziz demiyorlar. 11 5
  • M ALİ:
    Kime sesleneceğini karıştırmış şaşkın 172 40 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    badem yağı sen ne konuşuyorsun ülkeyi sattın başbakan iken kaybol 132 22 Yanıtla
  • melike.54:
    sen bi sus ne dediğin belli değil 98 13 Yanıtla
  • Ali Yanik:
    3 günde yüzde 30 çöktü tüm hisseler borsa da taban yaptı evet, Hükümet böyle olağanüstü olaylar da sonucu biliyor neden Borsa İstanbul'u kapatmak yerine vatandaşın iflas etmesini istedi? 83 13 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    git bunu malum zata soyle 54 14 Yanıtla
  • Gürkan Mirkan:
    muhalefette terörle parti iç içe olduğu için ve kaostan beslendikleri için anladıkları dilden konuşmak gerekir… 33 27 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bu ne diyor ya.. stratjik derinlik denen kitabi yazmisti o siralar hoca idi sadece.. sonra oradaki masala surukledi ulkeyi. daha neler neler .. 51 4 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı

15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
14:04 Çağlayan’da İmamoğlu alarmı Cadde bariyerle kapatıldı Çağlayan'da İmamoğlu alarmı! Cadde bariyerle kapatıldı
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:29:53. #7.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan muhalefete İmamoğlu uyarısı: Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement