DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Barış Günü'nde 'zehirli dil' eleştirisi yaptı - Son Dakika
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Barış Günü'nde 'zehirli dil' eleştirisi yaptı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır\'da 1 Eylül Barış Günü\'nde \'zehirli dil\' eleştirisi yaptı
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Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yürüyüşte yaptığı konuşmada barışın dilini kurmanın herkesin görevi olduğunu belirterek, sözde barışın yanında durup zehirli dil kullananları eleştirdi. Hatimoğulları, barış için kenetlenmeye devam edeceklerini vurguladı.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barışın dilini bu ülkede kurmaya ihtiyacımız var. Sözde barışın yanında durup esasen zehirli dil kullananlara buradan 1 Eylül'de bir kez daha sesleniyoruz. Barışın dilini kurmak herkesin görevidir. Barışın dilini kurmak sadece bir kesimin değil, burada özne olan herkesin görevidir" dedi.

Diyarbakır'da 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenledi. Polisin geniş güvenlik aldığı yürüyüş, Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvar'ında başlayıp Yenişehir ilçesi Ofis semtinde son buldu. Programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri, belediye eş başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Hatimoğulları, barışın inşası için bu sürecin başlatıldığını belirterek, "Bugün Türkiye'de barış ve demokratik toplum çağrısıyla başlayan bu süreç, elbette bizlerin geçmiş dönemde yaşanan acıları unutmadan, onların acılarını yüreğimizde taşıyarak, ödenen bedelleri yüreğimizde taşıyarak onurlu bir barışı inşa etmek üzere başladı. Barış, adalet demektir. Barış, demokrasi demektir. Barış, eşit kardeşlik demektir. Barış, bu coğrafyada demokrasiyi gerçek anlamda kurmak demektir. Barış onurlu cesurların işidir ve şimdi ne mutlu bize. Barışa cesurlar, barışa mücadele edenler, mücadeleye baş koyanlar öncülük ediyor. Barışın dilini bu ülkede kurmaya ihtiyacımız var. Sözde barışın yanında durup esasen zehirli dil kullananlara buradan 1 Eylül'de bir kez daha sesleniyoruz. Barışın dilini kurmak herkesin görevidir. Barışın dilini kurmak sadece bir kesimin değil, burada özne olan herkesin görevidir" ifadelerini kullandı.

'BARIŞ İÇİN KENETLENMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hatimoğulları, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye bir yandan kendi iç barışını tahkim ederken, bizler aynı zamanda bölge barışına da hep beraber öncülük etmek durumundayız. Bizler Türkiye'de iç barışı, bölgede barışı savunuyoruz. Dünyada barışı savunuyoruz. Bunun için en güçlü şekilde bir enternasyonalist barış hareketini inşa etmek dışında bir seçeneğimiz yoktur. Çünkü biz şunu biliyoruz ki; biz barışı savunanlar, savaşları çıkaranlardan çok daha güçlüyüz. Yeter ki bir arada olalım, yeter ki kenetlenelim. Biz ne olursa olsun, hangi provokasyonlarla karşılaşma ihtimalimiz olursa olsun, bu süreci her kim ki enfekte etmeye çalışıyor olursa olsun, şunu bilsinler ki barış konusunda kararlı olmaya, barış için mücadele etmeye, barış için kenetlenmeye devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Barış Günü'nde 'zehirli dil' eleştirisi yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları Diyarbakır'da 1 Eylül Barış Günü'nde 'zehirli dil' eleştirisi yaptı - Son Dakika
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