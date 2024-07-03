DEM Parti Milletvekili Oluç: Aylık enflasyonu düşük tutarak maaş ve ücretleri baskılayan bir iktidarla karşı karşıyayız

Politika

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Aylık enflasyonu düşük tutarak maaş ve ücretleri baskılayan bir iktidarla karşı karşıyayız." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını herkesin bildiğini savundu.

İstanbul Ticaret Odası ile bazı kurumlar tarafından açıklanan enflasyon verileriyle TÜİK tarafından açıklanan veriler arasında büyük fark bulunduğunu belirten Oluç, "TÜİK'in enflasyon verilerini açıklayanların, çarşıya, pazara çıkmadıkları, oradaki verileri çok dikkate almadıklarını sürekli konuşuyoruz. Onlar belli ki bir fanusun içerisinde yaşıyorlar. Enflasyon oranları baktığımızda en yüksek gıda enflasyonuna sahip olma özelliğini sürdürüyoruz. Bu alanda OECD birincisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de her haziran ve aralık aylarında zaman ayarlı zamlar yapıldığını dile getiren Oluç, 21 Haziran'da yapılması planlanan akaryakıt zammının 25 Haziran'a, daha önce yapılması planlanan elektrik zammının da 1 Temmuz'a ertelendiğini iddia etti.

Oluç, "TÜİK ayın 24'üne kadar olan zamları enflasyona yansıtıyor. Yani haziran enflasyonuna bu zamlar yansımasın, Temmuz ayına kalsın, emeklinin, işçinin, memurun maaşlarına düşük artış yapılabilsin diye bu zamlar ayarlandı. İktidar ve Mehmet Şimşek kurnazlık yapıyor. Kurnazlıkla halkın sofrasından yiyeceğini çalmış oluyorsunuz. Aylık enflasyonu düşük tutarak maaş ve ücretleri baskılayan bir iktidarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Türkoğlu, 9. Yargı Paketi'ni eleştirdi

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu da kadın cinayetleri ve 9. Yargı Paketi'ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İktidarın tüm düzenlemeleri kararname ve torba yasalarla yaptığını söyleyen Türkoğlu, kadınların kazanımlarının da bu yasalarla yok edildiğini savundu. Türkoğlu, mayıs ayında 40 kadın cinayetinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "24 saatte 7 kadın katledilirken, bu torba yasalardan ve yargı paketlerinden bu katliamı önleyecek koruyucu bir yasa çıkmaz mı? Çıkmayacağını biliyoruz." görüşünü paylaştı.

Türkoğlu, 9. Yargı Paketi'ni de eleştirerek, "Taslaklar üzerinden konuşuyoruz. Kadın örgütleriyle değerlendirilemeden, kadın milletvekilleriyle tartışamadan bir yargı paketi çıkacak. Kadına yönelik şiddet ve katliamlar aslında yeterli ve önleyici yasalar olmamasından kaynaklı." diye konuştu.