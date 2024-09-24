DEM Parti\'nin Seçim Hedefi

Politika

HAKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şırnak'a ilişkin, "Burada bir seçim kaybettik, çok üzüldük. İnşallah gelecek seçimde burayı kazanacağız" dedi.

Cizre ilçesinde DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Gülistan Doku' futbol turnuvasının finaline katılmak için dün Şırnak'a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün partisinin Şırnak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililer ile bir araya gelen Bakırhan'a, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan ile Nevroz Uysal Aslan eşlik etti. Burada konuşan Tuncer Bakırhan, "Burada bir seçim kaybettik, çok üzüldük. İnşallah gelecek seçimde burayı kazanacağız. Şu anda durumumuz çok iyi. Belki bazı belediyeleri kaybettik ama kayyım atadıkları birçok belediyeyi kazandık" diye konuştu.