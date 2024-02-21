DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis\'te ortalık karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda "Kürtçe" gerilimi yaşandı. DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması uyarısında bulunurken, DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bir kez daha tartışmalara sahne oldu. DEM Parti Milletvekilleri 21 Şubat Anadil Günü nedeniyle sıralarına "Anadilde Eğitim İstiyoruz" yazılı dövizler koydu. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da yerinden yaptığı konuşmada Kürtçe ifadeler kullanınca mikrofonu kapatıldı.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini hatırlatarak milletvekillerini bu hususa dikkat etmeleri yönünde uyardı. DEM Parti Milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak Adan'a tepki gösterdi.
Söz hakkının gasp edildiğini söyleyen DEM Partili Altın, "Ne Kürtçe konuşmaktan ne Kürtçeyi savunmaktan ne de diğer dilleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Konuşmasının sonunda yine Kürtçe ifadeler kullanan Altın'ın mikrofonu bir kez daha kapandı.
Partinin Grup Başkanvekili Sezai Temelli 21 Şubat'ın Uluslararası Anadil günü olduğunu, bu kutlamanın da Anayasa'ya aykırı olmadığını savundu. Temelli, "Çalışma dili Türkçe, resmi dil Türkçe. Tek bir dille çalışma yapmak eksiklik. Anadilimizde selamlama yapmak istiyoruz. Ses kapatmak hak gaspıdır." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili Adan bir kez daha, "Anayasaya göre Türk devletinin dili Türkçe'dir. Meclis'te Türkçe konuşulması esastır. Kürtçe konuşulmasına müsaade etmeyeceğimi beyan ettim" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de söz alarak, "Meclis'te birileri Kürtçe'yi yasaklıyor gibi göstermek yanlıştır. Burası Meclistir, dil de Türkçedir" diye konuştu.
DEM Partili Sezai Temelli'nin, "Biz devletin aparatı değiliz" sözlerine tepki gösteren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, "Biz sizin neyin aparatı olduğunuzu biliyoruz. Siz Türk düşmanı, Türklük düşmanı olabilirsiniz ama bizi Kürt düşmanı yapamayacaksınız. Burası TBMM sizin değirmeninize su taşımayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.
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