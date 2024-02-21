DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı - Son Dakika
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Politika

DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.

21.02.2024 21:32  Güncelleme: 22:27
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TBMM Genel Kurulu'nda "Kürtçe" gerilimi yaşandı. DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş Altın, Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması uyarısında bulunurken, DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.

DEM PARTİLİ VEKİL KÜRTÇE KONUŞUNCA MİKROFONU KAPATILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu bir kez daha tartışmalara sahne oldu. DEM Parti Milletvekilleri 21 Şubat Anadil Günü nedeniyle sıralarına "Anadilde Eğitim İstiyoruz" yazılı dövizler koydu. DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın da yerinden yaptığı konuşmada Kürtçe ifadeler kullanınca mikrofonu kapatıldı.

SIRALARA VURARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini hatırlatarak milletvekillerini bu hususa dikkat etmeleri yönünde uyardı. DEM Parti Milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak Adan'a tepki gösterdi.

DEM Partili vekil TBMM'de Kürtçe konuştu, ortalık karıştı

MİKROFONU İKİNCİ KEZ KAPATILDI

Söz hakkının gasp edildiğini söyleyen DEM Partili Altın, "Ne Kürtçe konuşmaktan ne Kürtçeyi savunmaktan ne de diğer dilleri savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Konuşmasının sonunda yine Kürtçe ifadeler kullanan Altın'ın mikrofonu bir kez daha kapandı.

"SES KAPATMAK HAK GASBIDIR"

Partinin Grup Başkanvekili Sezai Temelli 21 Şubat'ın Uluslararası Anadil günü olduğunu, bu kutlamanın da Anayasa'ya aykırı olmadığını savundu. Temelli, "Çalışma dili Türkçe, resmi dil Türkçe. Tek bir dille çalışma yapmak eksiklik. Anadilimizde selamlama yapmak istiyoruz. Ses kapatmak hak gaspıdır." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ ADAN, ANAYASA'YI HATIRLATTI

TBMM Başkanvekili Adan bir kez daha, "Anayasaya göre Türk devletinin dili Türkçe'dir. Meclis'te Türkçe konuşulması esastır. Kürtçe konuşulmasına müsaade etmeyeceğimi beyan ettim" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de söz alarak, "Meclis'te birileri Kürtçe'yi yasaklıyor gibi göstermek yanlıştır. Burası Meclistir, dil de Türkçedir" diye konuştu.

"BİZ SİZİN NEYİN APARATI OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

DEM Partili Sezai Temelli'nin, "Biz devletin aparatı değiliz" sözlerine tepki gösteren, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da, "Biz sizin neyin aparatı olduğunuzu biliyoruz. Siz Türk düşmanı, Türklük düşmanı olabilirsiniz ama bizi Kürt düşmanı yapamayacaksınız. Burası TBMM sizin değirmeninize su taşımayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis\'te ortalık karıştı

Beritan Güneş Altın, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Erdinç Dağaşan: Orası Türkiye Cumhuriyeti millet meclisi bende kürdüm ama orda herkes etnik diliyle konuşursa o zaman meclis zor durumda kalır ben kürtceyi istediğim yerde özgürce konuşabiliyorum kimse birşey demiyor....bırakın şimdi provakatörlük yapmayı pkk ve dem kürtlerin düşmanıdır...vesselam kürt olarak diyorum bunu.... 183 98 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Birakin konussunlar Allah vermis konussunlar diye 92 102 Yanıtla
  • Tas Ruhi: Yillardir bu yasaklar oldugu icin sorunlar cüzülmüyo 72 79 Yanıtla
  • Azat Deniz: Lafta kardesler ama icraata gelince süt dökmüş kediye dönüyorlar ırkçılığa nezaman son verecekler merak ediyorum 74 68 Yanıtla
  • Azat Deniz: Buyrun gelip doğuda 25 milyon kurtce konuşan var gelin yasaklayın 43 73 Yanıtla
  • M Ak: TBMM de dil propagandası yapamazsın. Sokakta konuşursun Kürtçeyi fakat orası meclis. Bu ülkede hiç bir dili konuşmak yasak değil yasakmış gibi davranıyorsunuz bu da yanlış. Sadece şov yapıyor geçiniz 54 26 Yanıtla
  • Ahmet usta halı tamircisi: TC TBMM de türkçe konuşmak zorunda oldugunu öğrenmen gerekirdi 15 12 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Kürtçe konuşmak yasak değil mecliste Türkçe konuşulur 14 11
  • mehmet ccn: İngiliz uşağı orada ingilizce konuşulunca ağzınız açık alkışlıyorsunuz. 10 5
  • Çağatay Kurt: Burası Türkiye , konuşacaklarsa gitsinler Suriye ye 0 0
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SON DAKİKA: DEM Partili vekil Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı, Meclis'te ortalık karıştı - Son Dakika
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