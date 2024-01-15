DEP Milletvekili Gökalp: İktidarın cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerekiyor

DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, iktidarın, "cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalarından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini" dile getirdi.

Gökalp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı yerlerindeki bazı cezaevlerinde "hak ihlalleri yaşandığına" ilişkin haberler aldıklarını belirtti.

Kendilerine aktarılan bazı sorunları anlatan Gökalp, iktidarın, demokrasi ve insan hakları karnesinin turnusol kağıdının "cezaevlerine yaklaşımı" olduğunu söyledi.

Gökalp, "İktidar, cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalarından bir an önce vazgeçmelidir. Baro ve insan hakları kuruluşlarının uyarıları ve çözüm önerileri mutlaka dikkate alınmalı ve gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı