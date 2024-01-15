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DEP Milletvekili Gökalp: İktidarın cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerekiyor - Son Dakika
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DEP Milletvekili Gökalp: İktidarın cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerekiyor

DEP Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, Türkiye'deki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine dikkat çekerek, iktidarın bu hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Gökalp, baro ve insan hakları kuruluşlarının uyarılarının dikkate alınması ve çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

DEP Milletvekili Gökalp: İktidarın cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerekiyor
15.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:35
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DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, iktidarın, "cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalarından bir an önce vazgeçmesi gerektiğini" dile getirdi.

Gökalp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin farklı yerlerindeki bazı cezaevlerinde "hak ihlalleri yaşandığına" ilişkin haberler aldıklarını belirtti.

Kendilerine aktarılan bazı sorunları anlatan Gökalp, iktidarın, demokrasi ve insan hakları karnesinin turnusol kağıdının "cezaevlerine yaklaşımı" olduğunu söyledi.

Gökalp, "İktidar, cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalarından bir an önce vazgeçmelidir. Baro ve insan hakları kuruluşlarının uyarıları ve çözüm önerileri mutlaka dikkate alınmalı ve gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: DEP Milletvekili Gökalp: İktidarın cezaevlerine yönelik hukuksuz politikalardan vazgeçmesi gerekiyor - Son Dakika
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