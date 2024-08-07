DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını talep etti

Politika

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını talep etti.

Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildiğini anımsattı.

Herhangi bir mahkeme kararı olmadan Instagram'a yasak getirildiğini ifade eden Özen, vatandaşları cezalandırmaya yönelik bir karar alındığını öne sürdü.

Özen, Instagram'a erişim için kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinden giriş yapmayı denediklerini dile getirerek, "Bazı uygulamaları kullananlar dolandırıcılık tehdidi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Günümüzde sosyal medyayı kapatma imkanı yok. Birçok kişi faaliyetini bu ağlar üzerinden sürdürüyor. Farklı uygulamaları deneyerek bu yasakları aşmaya çalışıyorlar. Bu konunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Instagram'a erişim engeli getirilmesinin birçok sektörü de olumsuz etkilediğini söyleyen Özen, şunları kaydetti:

"Instagram bir eğlence platformu değil. Küçük üreticiler, ev üretimi yapan kadınlar, birçok küçük işletme faaliyetlerini daha çok video ve görsel malzeme üzerinden Instagram'da sürdürüyor. Günde yaklaşık 2 milyar liralık bir zarardan bahsediliyor. Özellikle gıda sektörünü olumsuz etkileyen çok ciddi sonuçlar var. Sağlıkla ilgili yardım kampanyaları da bu uygulamadan çok olumsuz etkilendi. SMA hastası çocuklar ile ilgili kampanyalar da Instagram üzerinden sürdürülüyor. Bir an önce yasağın sonlandırılması ve erişimin sağlanması gerekiyor."