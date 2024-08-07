DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını talep etti

DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını ve yasağın sonlandırılmasını talep etti. Özen, yasağın birçok sektörü olumsuz etkilediğini ve vatandaşları cezalandırmaya yönelik bir karar olduğunu belirtti.

07.08.2024 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasını talep etti.

Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Ağustos'ta Türkiye'de Instagram'a erişim engeli getirildiğini anımsattı.

Herhangi bir mahkeme kararı olmadan Instagram'a yasak getirildiğini ifade eden Özen, vatandaşları cezalandırmaya yönelik bir karar alındığını öne sürdü.

Özen, Instagram'a erişim için kullanıcıların farklı uygulamalar üzerinden giriş yapmayı denediklerini dile getirerek, "Bazı uygulamaları kullananlar dolandırıcılık tehdidi ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Günümüzde sosyal medyayı kapatma imkanı yok. Birçok kişi faaliyetini bu ağlar üzerinden sürdürüyor. Farklı uygulamaları deneyerek bu yasakları aşmaya çalışıyorlar. Bu konunun dikkate alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Instagram'a erişim engeli getirilmesinin birçok sektörü de olumsuz etkilediğini söyleyen Özen, şunları kaydetti:

"Instagram bir eğlence platformu değil. Küçük üreticiler, ev üretimi yapan kadınlar, birçok küçük işletme faaliyetlerini daha çok video ve görsel malzeme üzerinden Instagram'da sürdürüyor. Günde yaklaşık 2 milyar liralık bir zarardan bahsediliyor. Özellikle gıda sektörünü olumsuz etkileyen çok ciddi sonuçlar var. Sağlıkla ilgili yardım kampanyaları da bu uygulamadan çok olumsuz etkilendi. SMA hastası çocuklar ile ilgili kampanyalar da Instagram üzerinden sürdürülüyor. Bir an önce yasağın sonlandırılması ve erişimin sağlanması gerekiyor."

Kaynak: AA

Sevilay Çelenk Özen, Milletvekili, Instagram, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:38:21. #1.11#
SON DAKİKA: DEP Milletvekili Sevilay Çelenk Özen, Instagram'a erişim engelinin kaldırılmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement