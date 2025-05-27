Deprem Davaları Takip Edilecek

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından açılan davaların takipçisi olduklarını belirtti.

Milletvekilleri Akın ve Kara, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

DEM Parti'li Akın, Hatay'da vatandaşların sağlık problemlerinin bulunduğunu öne sürdü.

Deprem davalarında adaletin yerine gelmediğini savunan Akın, depremzedelerin haklarını aradığını dile getirdi. Davaların takipçisi olduklarını aktaran Akın, deprem davalarında hukuki sürecin tam olarak işletilmediğini iddia etti.

CHP Hatay Milletvekili Kara da 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla Hatay'ın etkilendiğini söyledi.

Deprem davaları kapsamında hazırlanan bilirkişi raporlarının teknik ve özenli olması gerektiğinin altını çizen Kara, "Deprem davalarının takipçisiyiz. Bu davalarda cezasızlık politikası olmaması gerekiyor." dedi.

Toplantıya, Hatay'da depremde annesini kaybeden Kübra Özyurt da katıldı.