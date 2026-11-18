İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, bazı kamuoyu araştırma kuruluşlarının anket sonuçlarını aktararak, Türkiye'de insanların yüzde 70'inin sebepsiz yere gözaltına alınabileceği korkusu taşıdığını, takip edildiğini, işlemediği bir suçtan ya da kabahatten dolayı başına bir bela geleceğini düşündüğünü, vatandaşların mahkemeye düşerse asla hakkını alamayacağına kani olduğunu, karakola düşerse çıkamayacağından endişe ettiğini söyledi.

Milyonlarca vatandaşın cebine giren asgari ücretin 28 bin lira olduğunu, açlık sınırının ise 38 bin lirayı aştığını, yıl sonunda ise bu sınırın 40 bin liraya varacağını dile getiren Dervişoğlu, bu durumu yıllardır konuştuklarını ve hiçbir şeyin değişmediğini kaydetti.

"Açlık sınırını geçmeyen, yoksulluk sınırına varmayan gelirlerle yaşamayı hak ediyor muyuz?" sorusunu soran Dervişoğlu, hükümetin ücret politikalarını eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bir çalışanın akşam kapıdan girerken eşine ve evladına mahcup olmaması, sadece ve sadece ailesinin karnını doyurabilmesi için asgari ücrete en az yüzde 40 zam yapılmalıdır. Bu sadece aritmetik değil insani bir mecburiyettir. Konuşmalarımızda okula giden çocuğun beslenme çantasından, ekmek arası peynirden örnek veriyoruz. Türk milleti gerçekten bunu hak ediyor mu? Çölde mi yaşıyoruz? Kutupta mı oturuyoruz? Bizi böyle yoksun yapan nedir değerli arkadaşlar? Kader mi? Bereketsiz topraklar mı? İklim krizi mi? Hayır hiçbiri değil, bunun sebebi kayyım rejimidir, soygun rejimidir."

Dervişoğlu, Türkiye'de halledilmesi gereken sorunun çözümünün asgari ücreti nihai ücret ve emekli maaşını kabirden önceki son durak olmaktan çıkarmaktan geçtiğini belirtti.

Hükümetin bazı icraatlarının hukuk tarafından hesabının sorulmadığını ileri süren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlar kendi imzalarıyla, kendi otellerine arazi tesis ettiler. Salgın zamanında kendi bakanlıklarına, kendi şirketlerinden mal aldılar. Hesabı sorulmadı. Pamukova'nın, Kartalkaya'nın, Soma'nın, İliç'in hesabı sorulmadı. Karadeniz'in derelerinin, Muğla'nın, Kastamonu'nun ormanlarının hesabı sorulmadı. İstanbul'un betonla katledilen mirasının, doğasının hesabı sorulmadı. Milyarlarca dolarlık pistleri hiltilerle kırılan Atatürk Havalimanı'nın hesabı sorulmadı. Yandaşlara milyarlarca dolarlık servet kazandıran ihale yolsuzluklarının ve kamu özel işbirliği projelerinin hesabı sorulmadı."

Fon soruşturmaları

Fon soruşturmalarını "Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu" şeklinde nitelendiren Dervişoğlu, "Sözüm ona büyük operasyonlar yapıyorsunuz. Ama eli kelepçeli tek bir kişi, tek bir fotoğraf görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, belediyelere operasyon yapılırken şüphelilerin kelepçelendiğini ve sevk zincirleriyle televizyonların önüne çıkarıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buna benzer bir tek fotoğraf gördünüz mü? Kelepçe gazeteciye, kelepçe sanatçıya, kelepçe seçilmiş belediye başkanına, kelepçe sosyal medyada paylaşım yapan gençlere, kelepçe ormanını, ağacını koruyana. Kelepçe Türk milletine vuruldu hep. Türk milletinin alın teriyle doldurduğu hazineyi soyanlara neden kelepçe yok? Ben de en az onlar kadar masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının ne olduğunu biliyorum. 'Neden bu fotoğraflar yok, görüntüler servis edilmiyor?' dediğimizde onların lekelenmeme hakları varmış. O kadar lekeli işler yapmışlar ama lekelenmeme hakları varmış. Peki, rakip gördüğünüz insanlara düşman muamelesi yaparak, kameraların önünde dizip, boy boy görüntülerini, fotoğraflarını servis ettirerek onları neden lekelediniz? Üzerinde gizlilik kararı olan soruşturmalarda, gizli tanıkların iftiralarını ve sahte belgeleri el altından basına servis edip yandaş kanallarınızda haftalarca tartıştırırken insanların onurlarını korumak hiç aklınıza gelmedi mi? "

Mahkemelerdeki aktif icra dosyası sayısının 25 milyona dayandığını aktaran Dervişoğlu, her iki yetişkinden birine en az bir icra dosyası düştüğünü, iktidarın borç yangınını söndürmek yerine kredi musluklarını tamamen kapatarak, piyasanın nefes borusunu kestiğini iddia etti.

"Ekonomiyi toparlayacağız" diyerek başlatılan bu sıkılaşmanın faturasını üretici ve esnafların ödediğini belirten Dervişoğlu, "Günde kaç dükkan kapanıyor biliyor musunuz? Ayda 10 binden, günde ise 340'dan fazla esnafımız kan ağlayarak ekmek teknesinin kapısına kilit vuruyor." dedi.

Dervişoğlu, ekonomideki yükselen ateşin sadece esnafı yakmadığını, ülkenin yükünü omuzlayan sanayicilerde de durumun farklı olmadığını, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun cirolarının kağıt üzerinde büyüdüğünü ancak bu dev kuruluşların bile istihdam artışı oluşturamadığını söyledi.

Dervişoğlu, "Fon maskesi" altında dönen dolapların faturasının yine namuslu vatandaşlara kesilmek istendiğini, bu organize soygunun sanki sıradan bir durummuş gibi "serbest piyasa koşulları, yatırım riski" gibi gerekçelerle örtbas edilmeye çalışıldığını iddia etti.

Ortada ne bir piyasa riski ne de sıradan bir kayıp durumu bulunduğunu belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Meşhur bir liste olduğu konuşuluyor. 1-16 Eylül tarihleri arasında fonlar temerrüde düşmeden önce içeriden aldıkları tüyolarla sırra kadem basan o imtiyazlı zümrenin listesi... 440 kişi, 15 gün içinde 401 milyar lirayı çekip, göz göre göre organize bir biçimde bu parayı sistemin dışına kaçırmıştır. Açık ve net ifade ediyorum; Vatandaşa ödeme yapacak kaynak arıyorsunuz şayet sesime kulak verin. Vatandaşın mağduriyetin giderilmesini temin edecek paranın kaynağı o listedeki hortumculardır. Liste devletin elindedir, adresleri bellidir."

Dervişoğlu "eşi benzeri görülmemiş bir soygunun" söz konusu olduğunu, sorumluların millete hesap vermesi gerektiğini söyledi.