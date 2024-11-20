Destici'den CHP ve DEM'e Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Destici'den CHP ve DEM'e Sert Eleştiri

Destici\'den CHP ve DEM\'e Sert Eleştiri

Mustafa Destici, CHP'nin DEM'e sahip çıktığını belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın yasalar çerçevesinde hareket ettiğini vurguladı.

20.11.2024 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçişleri Bakanlığımız, anayasa ve yasalara uygun olarak hareket etmişlerdir. CHP'nin grup başkanvekili, genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri, anayasaya, yasalara değil, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e ve onun belediye başkanlarına sahip çıkmaktadır, asıl görülmesi gereken nokta budur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, teğmenlerin yemin töreni mevzusunun kamuoyunda yoğun olarak gündeme taşınmaya çalışıldığını ifade etti.

"Geçmişte harp okulu eliyle darbe girişimlerine kalkışanlarla, harp okullarımızı bir ajan teşkilatının yuvası haline getirmeye çalışanların, biçimleri farklı olsa da maksatları ve mahiyetleri açısından aralarında hiçbir fark yoktur" ifadesini kullanan Destici, orduyu, güvenlik kuruluşlarını, buralara personel yetiştiren okulları, siyasi tartışmaların nesnesi yapmanın, bu kurumlara, millete ve Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vereceğini belirtti. Destici, "Harp okullarımız siyasetin malzemesi yapılmamalıdır." diye konuştu.

Açıklamasında "yenidoğan çetesi"ne değinen Destici, "Ceza ve infaz sistemimizde, acilen köklü ve kapsamlı değişiklikler yapmak zorundayız. Kuvözdeki bebeklerimize kıyan hainleri de çocuklarımıza musallat olan sapıkları da hak ettikleri cezalarla yüzleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri için toplantı salonuna girişinde yaşanan gerginliğe ilişkin soru üzerine, bu çirkinliğin, vandallığın yaşanmasını üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, yaşananları kınadı.

Destici, şunları kaydetti:

"Aslında onlar, DEM'li belediye başkanlarına yani terör örgütünün partisinin belediye başkanlarına sahip çıkıyorlar. Milletimizin bunu çok açık ve net bir şekilde görmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı durup dururken mi kayyum atamıştır. Yüzlerce belediyesi vardır DEM'in, niye 4 tanesine atamıştır. İçişleri Bakanlığı, anayasanın kendisine verdiği yetkiyle bunu yapmıştır. İçişleri Bakanlığımız, anayasa ve yasalara uygun olarak hareket etmişlerdir. CHP'nin grup başkanvekili, genel başkan yardımcısı ve milletvekilleri, anayasaya, yasalara değil, PKK'nın siyasi uzantısı DEM'e ve onun belediye başkanlarına sahip çıkmaktadır, asıl görülmesi gereken nokta budur. Artık bunu sözden fiiliyata çevirmişlerdir."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Basın Toplantısı, Mustafa Destici, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den CHP ve DEM'e Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
01:37 Montella’dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler Montella'dan Karadağ mağlubiyeti sonrası ilk sözler
01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
00:28 Ankara’daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş’tan dikkat çeken karar Ankara'daki konser skandalının ardından Mansur Yavaş'tan dikkat çeken karar
23:53 Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var Zorunlu örtünmeyi soyunarak protesto eden İranlı kadından haber var
23:37 Netanyahu Gazze’den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak Netanyahu Gazze'den çıkarılacak her bir esir için milyonlar dağıtacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:00:42. #1.12#
SON DAKİKA: Destici'den CHP ve DEM'e Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.