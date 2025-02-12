Destici'den Trump'a Tepki

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu sürgün planının uygulanmaya teşebbüs edilmesi bile, hiç şüphesiz ki bölgede yayılma potansiyeli çok yüksek çatışmaları başlatacak." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Destici, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda doğrudan sivillerin hedef alındığını belirtti. İsrail'in amacının " Filistin'de tek bir Müslüman bırakmamak" olduğunu ifade eden Destici, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail hükümetinin açıklamalarının bunu bir kez daha doğruladığını dile getirdi.

Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerinin, ne hukukla ne de insanlıkla bağdaşmadığını ifade eden Destici, bu planın uygulanmasının, plandan netice alınmasının mümkün olmayacağını kaydetti.

Destici, "Bu sürgün planının uygulanmaya teşebbüs edilmesi bile, hiç şüphesiz ki bölgede yayılma potansiyeli çok yüksek çatışmaları başlatacak ve yine tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan terör eylemlerine sebep olacaktır." diye konuştu.

"Trump'ın gelir gelmez AB, Kanada, Panama, Ukrayna, Çin ve Rusya'ya posta koyması, Arap ve İslam dünyasını yok sayarak Gazze'yi alacağını ve Filistinlileri süreceğini açıklaması tam bir zorbalıktır." diyen Destici, dünyanın bu zorbalığa müsaade etmemesi gerektiğini vurguladı. Mustafa Destici, "İnsanların vatanlarına arsa muamelesi yaparsanız, devlet yönetmeyi emlak komisyonculuğuyla karıştırırsanız, bundan herkes zarar görür." dedi.

İstanbul'da bazı belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin, PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınmasına ilişkin Destici, "Hiç kimse konuyu demokrasi veya fikir hürriyeti bahaneleriyle izah etmeye çalışmasın. Terör örgütünün partisiyle işbirliği yapan, hainlerle işbirliği yapmış demektir." dedi.

Yeniden yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın, belediye başkanlığı görevinden alınması ve yerine kayyum atanması gerektiğini savunan Destici, şunları kaydetti:

"Demokrasi 'cinayet işleme özgürlüğü' değildir. Hiç kimse, tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını, 'demokrasi paravanı'nın arkasına saklayarak savunmaya çalışmamalıdır. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını ve suçlarını örtmeye yetmez. Bunlar yeryüzünde ne kadar suç varsa hepsini yapmışlardır ve yapmaya devam etmektedirler. Bütün bunların müsebbibi, legal görünümlü illegal yapı olan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri, bir kez daha açılmamak üzere derhal kapatılmalıdır."

Mustafa Destici, terörle müzakere değil, tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek, terörün yok edilmesi gerektiğini söyledi.