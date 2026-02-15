Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresi için gittiği Adana'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, emekli maaşları, altyapı sorunları ve nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EMEKLİ EN BÜYÜK MAĞDUR"

Son yıllarda en büyük mağduriyetin emeklilerde yaşandığını dile getiren Destici, maaş artışlarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı ile memur maaşı arasındaki farkı hatırlatan Destici, bugün gelinen noktada bu uçurumun daha da büyüdüğünü söyledi.

Destici, memur maaşlarına son yıllarda yüzde 100'e varan artış yapılırken emeklilerin aynı oranda korunmadığını belirterek, "Adaletin yeniden sağlanması için en düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır" dedi.

"DEVLET BABA GİBİ DAVRANMAK ZORUNDA"

Devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede durması gerektiğini ifade eden Destici, emeklilerin haklarının mutlaka teslim edilmesi gerektiğini belirtti. "Devlet, babadır; kimseyi mağdur edemez" diyen Destici, emeklinin hakkının kaynak bulunarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

ADANA'DAKİ SEL FELAKETİNE ALTYAPI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasına kentte yaşanan sel felaketine de değinen Destici, Adana'da ciddi bir altyapı problemi olduğunu söyledi. Son yağışlarla birlikte özellikle Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçeleri ile şehir merkezinde büyük sorunlar yaşandığını belirten Destici, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altyapının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Destici, geçmiş ve mevcut dönemlerde bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarının hizmetlerin aksamasına neden olduğunu ifade etti. Bu süreçte yargının yürüttüğü soruşturmaların sabırla takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"NÜFUS ARTIŞINDAKİ DÜŞÜŞ MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Türkiye'de doğum oranlarının ciddi biçimde gerilediğine dikkat çeken Destici, ülkenin nüfusu en hızlı azalan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Çocuk sayısındaki azalmanın alarm verici boyutlara ulaştığını belirten Destici, bu durumun yalnızca sosyal değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu savundu.

Aile kurumunun hedef alındığını ileri süren Destici, evliliğin değersizleştirildiğini ve toplumsal yapının zayıflatılmaya çalışıldığını ifade ederek, geleneksel aile yapısına aykırı propagandalara karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.



