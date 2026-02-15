Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı

Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
15.02.2026 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Haber Videosu

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Adana'da katıldığı partisinin olağan il kongresinde hem ekonomik tabloya hem de toplumsal yapıya ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Emeklilerin son yıllarda ciddi bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Destici, en düşük emekli maaşının 40 bin TL olması gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin olağan il kongresi için gittiği Adana'da gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan Destici, emekli maaşları, altyapı sorunları ve nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"EMEKLİ EN BÜYÜK MAĞDUR"

Son yıllarda en büyük mağduriyetin emeklilerde yaşandığını dile getiren Destici, maaş artışlarında ciddi bir adaletsizlik olduğunu vurguladı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı ile memur maaşı arasındaki farkı hatırlatan Destici, bugün gelinen noktada bu uçurumun daha da büyüdüğünü söyledi.

Destici, memur maaşlarına son yıllarda yüzde 100'e varan artış yapılırken emeklilerin aynı oranda korunmadığını belirterek, "Adaletin yeniden sağlanması için en düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalıdır" dedi.

Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı

"DEVLET BABA GİBİ DAVRANMAK ZORUNDA"

Devletin tüm vatandaşlara eşit mesafede durması gerektiğini ifade eden Destici, emeklilerin haklarının mutlaka teslim edilmesi gerektiğini belirtti. "Devlet, babadır; kimseyi mağdur edemez" diyen Destici, emeklinin hakkının kaynak bulunarak ödenmesi gerektiğini söyledi.

ADANA'DAKİ SEL FELAKETİNE ALTYAPI ELEŞTİRİSİ

Konuşmasına kentte yaşanan sel felaketine de değinen Destici, Adana'da ciddi bir altyapı problemi olduğunu söyledi. Son yağışlarla birlikte özellikle Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan ilçeleri ile şehir merkezinde büyük sorunlar yaşandığını belirten Destici, afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altyapının belediyelerin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Destici, geçmiş ve mevcut dönemlerde bazı belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarının hizmetlerin aksamasına neden olduğunu ifade etti. Bu süreçte yargının yürüttüğü soruşturmaların sabırla takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"NÜFUS ARTIŞINDAKİ DÜŞÜŞ MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Türkiye'de doğum oranlarının ciddi biçimde gerilediğine dikkat çeken Destici, ülkenin nüfusu en hızlı azalan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Çocuk sayısındaki azalmanın alarm verici boyutlara ulaştığını belirten Destici, bu durumun yalnızca sosyal değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olduğunu savundu.

Aile kurumunun hedef alındığını ileri süren Destici, evliliğin değersizleştirildiğini ve toplumsal yapının zayıflatılmaya çalışıldığını ifade ederek, geleneksel aile yapısına aykırı propagandalara karşı sessiz kalmayacaklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Adana, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Şükrü null Şükrü null:
    ya arkadaş endüşük emekli maaşı diye birşey yok, prime göre adalet li maaş ve artış var. bırakın bu laf kalabalıkları nı 40 5 Yanıtla
  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Emekliye yüz binlira da versen yinede yetmez, taki zincir marketlerin maaş zammını haber alana kadar, emeklinin parasını anında hortumluyorlar zamlarla, bu zamlara önlem alınmalı, salatalık tarlada yirmi lira markette rafta 120 lira nasıl olacak peki, fiyat istikrarı mutlaka sağlanması gerekli. 34 4 Yanıtla
    Güler Akın Güler Akın:
    Niye vekiller kac yil çalışmadan 270 bin alarak oturuyor emekli vekil maasi177 bin alıyor bunlar hakkında ediyor dimi marketlere gelince serbest piyasa marketler neden suçlu suclu 3 harfli marketler degil 22 yil oy verenler7 verdiğin oylar ticaret yapıyor zengin oluyor olan emekliye çalışana oluyor 0 0
  • Cenk Cenk:
    Bir iktidar emeklisine (yaşlısına), ihtiyaç sahiplerine öksüz ve yetime sahip çıkamıyorsa orada artık adalet kalmamıştır. Adaletin olmadığı yerde olmaması gereken herşey vardır. 16 1 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    üflüyor 12 0 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    bu akıl yüzünden ölene kadar muhalefette kalacaksınız 9 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Ankara’da dehşet Pompalı tüfekle kahveyi bastı Ankara'da dehşet! Pompalı tüfekle kahveyi bastı
Bisikletliye 12 bin lira ceza Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı Bisikletliye 12 bin lira ceza! Dengesini kaybedip düşünce ortaya çıktı
NATO ülkesi ABD’ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti
İsrail fena karıştı 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar İsrail fena karıştı! 2 kadın polisi kalabalık Haredi grubun elinden zor aldılar
Aleksei Navalny’nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli Aleksei Navalny'nin eşi: Putin bir katil, hesap vermeli
Piyasalar tepetaklak İşte yeni haftada dolar ve altının durumu Piyasalar tepetaklak! İşte yeni haftada dolar ve altının durumu
İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim İstanbulluları gece yarısı uykudan uyandıran bildirim
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Bugün resmen başladı Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün resmen başladı
Dağ patladı içinden şelale çıktı Dağ patladı içinden şelale çıktı

20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
20:02
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
19:10
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
19:08
Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:23:43. #.0.4#
SON DAKİKA: Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.