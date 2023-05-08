Destici, İmamoğlu'nun olaylı mitingiyle alakalı ilk kez konuştu: Dadaşlar size meydanı boş bırakır mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da gerçekleşen mitinginde 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan onlarca kişi yaralanırken, olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan kişiler olduğu aktarıldı.

DESTİCİ CANLI YAYINDA OLAYLARA DEĞİNDİ

Erzurum'da yaşanan gerginliğe katıldığı canlı yayında değinen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek ifadeler kullandı.

"KAYBETTİKLERİNİ ANLADILAR, PROVOKASYON YAPIYORLAR"

CNN Türk ekranlarında konuşan Destici, Ekrem İmamoğlu'nun valiliğin gösterdiği noktada miting yapması gerektiğini öne sürerek "Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ'Nİ GÖLGELEMEK İSTİYORLAR"

Destici sözlerini şöyle sürdürdü; "Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitingi'nin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var.

"İMAMOĞLU DÖNÜP KENDİSİNE BAKMALIDIR"

Erzurum Nene Hatun'ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar."