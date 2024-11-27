Destici: Terörle Mücadeleye Devam

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz aynı yılanlarla aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gıdada, ilaçta, savunma sanayisinde ve enerjide kendine yeter duruma gelmesinin önemine işaret etti.

Tarımda yeniden bir üretim planlaması yapılmasını, Hazine'ye ait tarım arazilerinin üretime dahil edilmesi için bir program uygulanmasını öneren Destici, karlılık endişesi taşınmadan, Sağlık Bakanlığı ve seçilecek üniversitelerin işbirliğiyle yerli ilaç üretimi programının hayata geçirilmesi, savunma sanayisi ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyümenin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün grup toplantısındaki açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine, "Biz aynı yılanlara aynı deliklerden bir kez daha ısırılmayalım, teröristle, terörle, amansız, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürelim diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurttaki dağlarda, ovalarda terörist kalmadığını ifade eden Destici, "Ne var bugün, terör örgütü, neyle mücadele ediyoruz karşımızda, belediyelerde var, Meclis'te var, basında var, başka noktalarda var. 'Terörle ve teröristle müzakere değil, mücadele' diyoruz ve mücadeleye de aralıksız devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.