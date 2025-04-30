Destici: Terörle Müzakere Olmaz, Mücadele Olmalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri, bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından birisi budur. Bir kez daha kararlı bir şekilde vurguluyoruz ki terörle müzakere olmaz, mücadele olur ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek terör yok edilir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Destici, Gazze'de yaşanan gelişmelere değinerek, "İlk günden beri tepkimizi net olarak dile getirdik. Yaşananların bir savaş değil, cinayet ve soykırım olduğunu söyledik. Maalesef, katliamlar devam ederken uluslararası kuruluşlar ve Batılı devletler duruma sessiz kaldılar ya da İsrail'i desteklemeyi tercih ettiler. Daha utanç verici olan ilk tepkiyi vermeleri gereken Arap ülkelerinin sessizliği oldu. ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile ilgili sözleri hukukla da insanlıkla da bağdaşmıyor, gerçekçi de değil. Trump'ın açıkladığı planın uygulanması ve netice alması mümkün olmayacaktır. Planın uygulanmaya teşebbüs edilmesi bile hiç şüphesiz bölgede yayılma potansiyeli çok yüksek çatışmaları başlatacak ve yine tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan terör eylemlerine neden olacaktır. Yaşananlardan en büyük zararı, gelecekte belki de bu kararlarla hiçbir ilgisi olmayan İsrail ve ABD vatandaşları görecekler. Bağımsız bir Filistin devleti dışında hiçbir çözüm mümkün ve gerçekçi değildir" diye konuştu.

'GÜNAHLARINI GİZLEMEYE YETMEZ'

CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çok sayıda seçim çevresinde, DEM Parti ile seçim ittifakı yaptığını söyleyen Mustafa Destici, 'Kent Uzlaşısı' ile ilgili adli sürecin devam ettiğini anımsattı. Destici, konunun demokrasi ya da fikir hürriyeti bahaneleriyle izah edilemeyeceğini belirterek, "Terör örgütünün siyasi parti kurdurmasının nedeninin zaten bu kavramları istismar etmek olduğunu, kendileri sayısız kez ifade ettiler. Başta CHP olmak üzere hiç kimse milletimizi bu tuzağa çekmeye çalışmamalıdır. Kimse tarihin en alçak suç örgütünün günahlarını, demokrasi paravanının arkasına saklamaya çalışmasın. Hiçbir örtü, PKK'nın günahlarını gizlemeye yetmez. Bütün bunların müsebbibi legal görünümlü illegal yapı olan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ve türevleri bir kez daha açılmamak üzere kapatılmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli ayaklarından birisi budur. Bir kez daha kararlı bir şekilde vurguluyoruz ki terörle müzakere olmaz, mücadele olur ve terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilerek terör yok edilir" ifadelerini kullandı.

'YANLIŞTAN İVEDİLİKLE DÖNÜLMELİDİR'

İmralı sürecine de değinen Mustafa Destici, "Son dönemde, İmralı'dan gelecek bir açıklama ve terör örgütünün sözde fesih kararıyla ilgili bir beklenti yaratıldı. Bu süreçte DEM Parti heyetine de birtakım misyonlar atfedildi. Ancak biz en başından beri bu oyuna karşı durduk ve bugün yaşanan her gelişme, haklılığımızı bir kez daha gözler önüne sermektedir. Terör örgütünün Meclis'teki uzantıları tarafından yapılan açıklama tam bir hadsizlik örneğidir. 15 Şubat'ta yapılacak sözde açıklama, Kuzey Irak bölgesel yönetimi ile yapacakları görüşme nedeniyle ertelenmiş. Bu densizlik bizim aklımızla, sabrımızla alay etmektir. Hayırdır efendiler; Türkiye'nin meselesini sen hangi hakla, hangi sıfatla ve hangi yetkiyle başka bir ülkenin politik aktörleriyle görüşüyorsun? Sen bu bağın üzümü müsün, yoksa komşunun bağına dal mı uzatıyorsun? Komşunun bağına dal uzatırsan o dalı ya komşu keser ya biz keseriz. Barzani ve hele hele Talabani kim oluyor ki örgüt üzerinde bu kadar etkili olduklarına inanarak bu görüşme trafiğini yapma ihtiyacı hissediyorsunuz? Buradan herkese sesleniyorum; biz Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak bu sürece yekten karşıyız ve sizi uyarıyoruz. Kem alatla kemalat olmaz. Bu yanlıştan ivedilikle dönülmelidir" açıklamasında bulundu.