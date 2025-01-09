DEVA'dan Aşı Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
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Politika

DEVA'dan Aşı Açıklamalarına Tepki

Elif Esen, aşı karşıtı açıklamaların sağlık profesyonellerini ve kurumları töhmet altında bıraktığını ifade etti.

09.01.2025 18:46
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, bir televizyon programındaki aşı karşıtı açıklamalara değinerek, "Bu açıklamalarla, bilim ve aşı savunuculuğu yapan sağlık profesyonelleri kadar Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi saygın devlet kurumları da töhmet altında bırakılmaktadır." dedi.

Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılar konusunda yaptığı açıklamanın toplum sağlığını tehdit eden açıklamalar olduğunu dile getirdi.

Karatay'ın açıklamalarının ayrıca suç unsuru içerdiğini ileri süren Esen, "Bu sözlerle her yıl binlerce insanın hayatını kurtaran aşıları geliştiren, ruhsatlandıran, politikalar geliştiren, uygulayan ve izleyen tüm bilim insanları, akademisyenler, kamu yöneticileri, politika yapıcı ve uygulayıcılarla sağlık çalışanlarına karşı hem hakaret hem de itham suçu işlemektedir." diye konuştu.

"Halkın tıbba inancını olumsuz etkilediğini görmekteyiz"

Esen, aşıların, hedefledikleri hastalıkları önleyerek ilaç kullanımı ve tedavi masraflarını ortadan kaldırdığını belirterek, "Yalnızca yaşam kalitemizi artırmakla kalmayan aşıların, ülke ve aile ekonomilerini hastalıklarla savaşmaktan koruduğu açık seçik, sayısız araştırmayla ortaya konmuş bir gerçekken, gündüz kuşağı yayınlarında sorumsuzca saçılan yanlış bilgi ve ithamların, halkın tıbba inancını olumsuz etkilediğini görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Karatay'ın programdaki savlarının asılsız olduğunu anlatan Elif Esen, "Bu açıklamalarla, bilim ve aşı savunuculuğu yapan sağlık profesyonelleri kadar pek çok titiz kontrol mekanizmasından geçen aşılar açısından Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gibi saygın devlet kurumları da töhmet altında bırakılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Parti'li Esen, çocukluk çağı aşıları dahil, bugüne dek milyonlarca insanın yaşamını koruyan aşıların tamamını biyolojik silah olarak niteleyecek, aşı tereddüdünü besleyen, toplumun sağlığını, çocukların hayatlarını riske atan bu açıklamaları kabul etmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA'dan Aşı Açıklamalarına Tepki - Son Dakika

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