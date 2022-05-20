DEVA Parti'li Yeneroğlu: "KHK mağduriyetleri eylem planımız, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacak" - Son Dakika
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DEVA Parti'li Yeneroğlu: "KHK mağduriyetleri eylem planımız, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacak"

20.05.2022 10:50
DEVA Parti'li Yeneroğlu: "KHK mağduriyetleri eylem planımız, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacak"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "KHK mağduriyetleri ile ilgili hazırladıkları eylem planı"nın, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacağını belirtti.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "KHK mağduriyetleri ile ilgili hazırladıkları eylem planı"nın, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacağını belirtti.

Yeneroğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından "KHK mağduriyetleri eylem planının" açıklandığını anımsattı.

Bugün Türkiye'de "en temel hakların dahi yok sayıldığını" savunan Yeneroğlu, "Ülkeyi, hukuku yok sayarak yönetebileceğine inanan iktidar, yaşanan mağduriyetleri görmemektedir" diye konuştu.

OHAL kararıyla ihraç edilenlerin savunma haklarını kullanmalarının mümkün olmadığını öne süren Yeneroğlu, "KHK mağduriyetleri eylem planımız, haksızlıklar konusunda mihenk taşı olacak." ifadesini kullandı.

İhraç gerekçelerinin büyük kısmının tamamen yasal faaliyetlerden oluştuğunu iddia eden Yeneroğlu, "KHK'lıların yeterli araştırma yapılmadan çok hızlı şekilde kamu görevinden çıkarılmaları, haksızlıkları ve büyük mağduriyetleri beraberinde getirmiştir. OHAL Komisyonu, OHAL'in kalkmasının üzerinden 3 yıldan fazla geçmesine rağmen halen başvuruları sonuçlandırmamıştır." dedi.

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Kaynak: AA

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