DEVA Parti'li Yeneroğlu: "TİHEK, Silivri 5 No'lu Cezaevini ziyaret etmeli" - Son Dakika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK), Silivri 5 No'lu Cezaevini "işkence ve kötü muamele" iddiaları nedeniyle ziyaret etmesini istedi.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Silivri 5 No'lu Cezaevinde, bazı mahkumların işkence ve kötü muamele sonrasında toplu şekilde intihar girişiminde bulunduğu" iddialarını dile getirerek, bir hükümlünün hayatını kaybettiğini anlattı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün bu iddiaları yalanladığını ancak işkence ve kötü muamele iddialarının gölgesinde bir hükümlünün hayatını kaybettiğini belirten Yeneroğlu, "Madem işkence ve kötü muamele yok, vefat eden hükümlünün çıplak gözle anlaşılacak kadar vücudunda bulunan darp izlerinin, kanamanın ve şişkinliğin nedeni nedir?" diye sordu.

Yeneroğlu, bu iddiaların ortaya çıkmasından sonra TİHEK'in, Silivri 5 No'lu Cezaevini ziyaret etmesi, gözlem ve tespitlerini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini kaydetti.