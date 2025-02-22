DEVA Partisi, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEVA Partisi, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine Katılmayacağını Açıkladı

Geniş Video İzle

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, partisinin AKP'nin yarın yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresine katılmayacağını belirtti. Kısacık, kongre davetinin yapılma şekli ve zamanlamasının uygun olmadığını ifade ederek, bu nedenle daveti reddettiklerini duyurdu.

22.02.2025 20:47  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, DEVA Partisi'nin yarın yapılacak AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine katılmayacağını duyurdu.

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi, yarın gerçekleşecek. Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. "Adında AK, ışığında istikbal" ana sloganıyla düzenlenecek kongreye, 1607 delegenin katılması bekleniyor. Kongre'ye ilişkin birçok iddia öne sürülürken; kongreye davet edilen siyasi partilere ilişkin de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEVA PARTİSİ'NDEN KATILMAMA KARARI

Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından DEVA Partisi de kongreye katılmama kararı aldı. DEVA Parti Genel Başkanı Yardımcısı ve Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'nin 21 Şubat'a kadar yaptığı basın toplantılarında partilerinin davetli olmadığının vurgulandığını ancak 21 Şubat'ta geç bir saatte özel kalem üzerinden davet edildiklerini ifade etti.

Kısacık, "Davete teşekkürümüzle beraber, siyasi teamüllerin gerektirdiği usul, süre ve muhataplık ilkelerine uymayan bir şekilde yapılan bu davete Partimizin icabet edemeyeceği bugün kendilerine bildirilmiştir" sözleriyle daveti geri çevirdiklerini duyurdu.

DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

"SİYASİ TEAMÜLLERE UYGUN ETKİNLİKLERE AÇIĞIZ"

Kısacık ayrıca "Kuruluşundan bu yana 5 yıldır diyalog ilkesine bağlılığını ortaya koymuş DEVA Partisi, şimdiye kadar pek çok siyasi partiyle olduğu gibi, bundan sonraki süreçte AK Parti ile de siyasi teamüllere uygun çerçevede yapılacak bayramlaşma ve kongre gibi etkinliklere karşılıklı olarak katılıma açıktır" ifadelerini kullandı.

GELECEK PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ DE KATILMAMA KARARI ALDI

Gelecek Partisi, yaptığı açıklama ile AK Parti 8. Kongresi'ne katılmayacağını açıkladı. Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, "Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM'nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış "Güneş Motel" vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir" denildi.

DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Suat Kılıç, partisinin AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldığını açıkladı. AK Parti Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yeniden Refah Partili altı belediye başkanına AK Parti rozetlerinin takıldığını hatırlatan Kılıç, "'Sandıkta alamadığınız belediyeleri masada aldınız helal olsun hayırlı olsun' demek için mi AK Parti 8. Olağan Kongresi'ne katılacağız" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi, AKP\'nin 8. Olağan Büyük Kongresine Katılmayacağını Açıkladı

Sadullah Kısacık, Gelecek Partisi, Milletvekili, Deva Partisi, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Refah, Adana, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mesut:
    İnşAllah Seçin Kararı Alıp İSTİFA Ettiğini Açıklar KRAL ÇIPLAK 1006 1002 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ:
    akp nin kongre eğlencesine diğer partiler neden katılsın anlamış değilim 106 60 Yanıtla
  • Casper:
    Tek Asil Parti CHP 62 83 Yanıtla
  • Celil Başer:
    katılmama değil katılamazlar davet edende yok 72 36 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Akp buna üzüldü 21 18 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Deva diye bir parti'mi vardı daha yeni öğrendim oy oranı 0.0001 olanlardan olmalı diye düşünüyorum.))))) 20 7 Yanıtla
  • Casper:
    Yarın Eğlence Var O zaman Paşa Gönlünüz Bir 14 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    aman tanrım millet buna çok üzülür ya uykuları kaçar halkın tüh 15 3 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Ne olur gelin katılın Bizi garip bırakmayın Bunca derdimiz var iken Bir dert de siz katmayın 10 7 Yanıtla
  • Batu Gun:
    isine gelmeyince yorumlarimizi sansurle ama tamam mi yandas haberler.com 5 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Kulisler kaynıyor AK Parti’ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK’ya seçildi Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi
22:11 Vatikan: Papa Franciscus’un durumu kritik Vatikan: Papa Franciscus'un durumu kritik
21:40 “İmamoğlu’nun diploması iptal edildi“ iddiasına CHP’den yanıt "İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt
21:20 Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı Dev bankadan açıklama var Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
20:29 Ege Denizi’nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
09:49 Monaco, Al-Musrati’nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı Monaco, Al-Musrati'nin Opsiyonunu Kullanma Kararı Aldı
09:44 Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti Son kabine kulisi: Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
09:41 Trump Elon Musk’ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı Trump Elon Musk'ın oğlunun sümüğünü sildiği 145 yıllık masayı kaldırttı
09:23 Beşiktaş’a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl’ün gol müziği olay oldu Beşiktaş'a 39. saniyede gol atan Tayfur Bingöl'ün gol müziği olay oldu
08:55 Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e romantik doğum günü kutlaması Fatih Terim'den eşi Fulya Terim'e romantik doğum günü kutlaması
08:46 Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
08:38 ’Çirkin Betty’nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti 'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
08:37 Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı
08:05 Berke Özer’in transferiyle ilgili kritik hamle Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 23:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: DEVA Partisi, AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine Katılmayacağını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.