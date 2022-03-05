DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı - Son Dakika
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı

05.03.2022 16:55
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da partisinin İskenderun İlçe Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Babacan, açılışta, DEVA Partisi'nin Türkiye'nin en genç ve yeni siyasi partilerinden birisi olduğunu söyledi.

Partilerinin yaklaşık iki yıl önce kurulduğunu ve kısa sürede teşkilatlanmayı gerçekleştirdiklerini anlatan Babacan, "81 ilin tamamına il başkanları görevlendirdik. Mahalle mahalle, damla damla Türkiye'de artık varız. Kuruluşunun üzerinden bu kadar kısa süre geçmesine rağmen DEVA Partisi artık ülkemizin olmazsa olmaz bir siyasi partisi haline gelmiş durumdadır. DEVA Partisi artık Türkiye'de siyasette çok önemli bir boşluğu dolduran bir siyasi parti. Her gün uyandığımda, işe başlarken 'İyi ki DEVA Partisi'ni kurmuşuz, iyi ki bu yola çıkmışız.' diyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından partinin İskenderun İlçe Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.

"28 Şubat üzerinden bir mesaj verme gayreti yoktu"

Babacan daha sonra kentteki bir otelin toplantı salonunda basın mensuplarıyla buluştu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e ilişkin programını 28 Şubat'ta düzenlenmesiyle ilgili soruyu şu karşılığı verdi:

"Hızlı bir değerlendirme yaptık. 'Yanlış anlamaya sebep olur mu?' diye. Herkes 'Yok' dedi. 28 Şubat tarihini belirlerken 28 Şubat üzerinden bir mesaj verme gayreti yoktu, öyle bir ortak irade hiçbir zaman olmadı. Sadece takvimdeki uygun olan pazartesi bugüne denk geldi, onun için öyle oldu."

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili soru üzerine Babacan, "Eğer partiler ittifak halinde seçime giriyorsa, ittifak halinde seçime girecek partilerin mümkünse ortak bir adayla seçime girmeleri daha doğru bir yöntem olacaktır." dedi.

Babacan, kentteki bazı iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla basına kapalı olarak bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Hatay'da partisinin ilçe başkanlığını açtı

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Deva Partisi, Ali Babacan, İskenderun, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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