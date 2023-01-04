Ali Babacan'dan adaylık sözleri: 6'lı masa mutabakata varırsa en iyi şekilde yaparım, sorun yok

Türkiye seçimlere yaklaşırken altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı da artık daha fazla konuşulmaya başlandı. Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan Babacan, adaylık konusunda ilk defa çok net konuştu.

"SEÇİLEBİLME SORUNU OLMAZ"

Babacan açıklamalarında, "Biz hiçbir siyasi partiyle adaylar konusunda, olası isimler konusunda 'olur' ya da 'olmaz' demiyoruz. 6'lı Masa'da hiçbir isimle ilgili olumlu/olumsuz hiçbir görüş zikredilmedi. 6'lı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok" dedi.

"6'LI MASADA MUTABAKAT RUHU VAR"

Önceliklerinin ortak yönetim modeli ve geçiş için yol haritasında mutabık kalınmasının olduğunu vurgulayan Babacan, "Seçilecek cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak, 6'lı masa ile mutabakat nasıl olacak bunlar etraflıca hazırlanıyor. 6'lı Masa'nın mutabakat ruhu var. Onun için dikkat ederseniz bizden hiçbir açıklama yapılmadı.

"TOPU TOPU 15-20 KİŞİLİK İSİM HAVUZU VAR"

Benim görüşüm, şahsi görüş olmamalı. Partide çok kıymetli insan kaynağımız var. Ortada dolaşan genel başkanlar var, belediye başkanları var, bir de toplumda dillendirilen isimler var. Topu topu 15-20 kişilik isim havuzu var" ifadelerini kullandı.