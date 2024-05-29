DEVA Partisi Milletvekili Cem Avşar: Halkın gerçek gündemi ekonomi ve geçim sıkıntısı

Politika

DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, halkın gerçek gündeminin ekonomi, yoksulluk ve geçim sıkıntısı olduğunu belirtti.

Avşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni eleştirerek, ekonomik sorunların bütün vatandaşları etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin, enflasyon canavarının pençesine teslim edildiğini öne süren Avşar, "Yükselen enflasyon satın alma gücünü azaltarak temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırıyor ve ekonomik belirsizlikler her gün daha da derinleşiyor. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken ailelerin sayısının artmasına, yoksulluğun ve borçlanmanın derinleşmesine, toplumda sosyal dengenin ve adaletin bozulmasına neden oluyor." dedi.

Avşar, emekli maaşının 10 bin TL, asgarin ücretin ise 17 bin TL olduğu bir yerde insan onuruna yakışır bir hayatın mümkün olamayacağını belirterek, "En temel ihtiyaç olan beslenme, gıdaya erişim dahi asgari ücretin üstünde kalıyorsa burada refah seviyesinden bahsedilemez." ifadesini kullandı.

İktidarın, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" ile vatandaşı yapay gündemle oyaladığını kaydeden Avşar, "İktidara çağrımız milleti yapay gündemlerle oyalamayın. Memleketin gerçek meselesi, halkın gerçek gündemi ekonomidir, yoksulluktur, geçim sıkıntısıdır. Bu konuda gerçek çözümler geliştirin. Tasarruf tedbirleri diye tasarrufu sadece kamu çalışanlarının, esnafın, çiftçinin, emeklinin, öğrencinin sırtına yüklemeyin." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Parti'li Avşar, 2024 yılının emekli yılı ilan edildiğini anımsatarak, emeklilere ödenen 2 bin TL bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye çıkarılmasıyla emekli yılı olmayacağını savundu.