DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı - Son Dakika
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Politika

DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı

DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte milletvekillerinin çalışma alanlarının daraltıldığını öne sürdü. Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı. TBMM'nin gücünü milletten aldığını, milletin gözü, kulağı ve dili olduğunu aktaran Ösen, 'Bu müstesna kurum, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla hukukun üstünlüğü ilkesiyle, insan hakları şemsiyesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit yaklaşarak eşit çözümler sunmanın adresidir.' dedi.

23.05.2024 12:58
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DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte milletvekillerinin çalışma alanlarının daraltıldığını öne sürdü.

Ösen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletvekili seçilmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini belirterek, bugüne kadar yaptığı çalışmaları anlattı.

TBMM'nin gücünü milletten aldığını, milletin gözü, kulağı ve dili olduğunu aktaran Ösen, "Bu müstesna kurum, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla hukukun üstünlüğü ilkesiyle, insan hakları şemsiyesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit yaklaşarak eşit çözümler sunmanın adresidir." dedi.

TBMM'nin son yıllarda kimliğinden ve yaptırım gücünden uzaklaştırılmaya çalışıldığını öne süren Ösen, her şeye rağmen Meclisin milli iradenin üstünlüğünü hiçbir kurum ve kişiye tartışmaya açtırmaması, elindeki imkanları kimseye devretmemesi gerektiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı" diyen Ösen, soru önergeleri, basın toplantıları ve kanun teklifleriyle vatandaşlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Milletin verdiği denetleme görevini yerine getirmek için titizlikle çalıştıklarını belirten Ösen, "Bir yıl içerisinde 18 soru önergesi, 3 kanun teklifiyle vatandaşlarımızın sesine ses olduk. Sadece Meclis çatısı altında değil, vatandaşlara sokakta, pazarda gördüğümüz her yerde temas ettik. Bu kapsamda son bir yıl içerisinde 33 sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik. Buna ek olarak 16 basın buluşması, 14 resmi tören, 23 kez partililerimizle buluşma, 58 kez de pazar, esnaf ve saha ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili Seda Kaya Ösen: Milletvekillerinin çalışma alanları daraltıldı - Son Dakika
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