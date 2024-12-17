DEVA Partisi'nden 2025 Bütçesi Eleştirisi

Politika

DEVA Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, 2025 yılı bütçesinde faize 1 trilyon 950 milyar lira ayrıldığını ve bunun bir ülke ekonomisi açısından çok büyük bir rakam olduğunu söyledi.

Kısacık, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, esnafın, çiftçinin ve asgari ücretlinin üzerindeki ekonomik yükün 2025 yılında artmaya devam edeceğini öne sürdü.

2025 yılı bütçesinin, Türkiye'nin uluslararası faiz lobileri tarafından ekonomik olarak işgal edildiğinin en önemli göstergesi olduğunu iddia eden Kısacık, "Ülkeler sadece topla, tüfekle ve askeri güçle işgal edilmez. Ülkeler bazen tek bir kurşun atmadan ekonomik güçle ve sömürüyle de işgal edilebilir. Bugün bizim Türkiye olarak yaşadığımız, emperyalist güçler tarafından ekonomimizin işgal altında olduğudur. Bunun en önemli göstergelerini de 2025 bütçesinde net olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sadullah Kısacık, 2025 yılı bütçesine bakıldığında 1 trilyon 950 milyar liranın faize ayrıldığını ve bunun bir ülke ekonomisi açısından çok büyük bir rakam olduğunu dile getirdi.

Afet risklerinin azalması, depremlerin yol açtığı hasarların süratle giderilmesi ve deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları ile depreme dayanıklı şehirlerin inşası için bütçeden ayrılan payın 584 milyar lira olduğunu ifade eden Kısacık, "Deprem bölgeleri için ayırdığımız paranın 4 katını sadece faize ödüyoruz." dedi.