DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı - Son Dakika
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DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı

16.04.2022 21:49

İstanbul'da Esenyurt'ta Deva Partisi, üye olma şartıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların partiye üye olarak erzak kolisi alması ile birlikte görevli bir kişinin "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi yer aldı.

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara erzak kolisi dağıttı.

PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTI

Esenyurt'un Hürriyet mahallesinde gerçekleştirilen dağıtımın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlara kolileri dağıtılmadan önce partiye üye olma şartı koşulması dikkatlerden kaçmadı.

"SİZİ ÜYE YAPIYORUM, ONAYLIYOR MUSUNUZ?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçtaki görevli bir kadının, toplanan vatandaşlara "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi kameralara yansıdı.

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