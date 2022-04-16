DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı - Son Dakika

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara erzak kolisi dağıttı.

PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTI

Esenyurt'un Hürriyet mahallesinde gerçekleştirilen dağıtımın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlara kolileri dağıtılmadan önce partiye üye olma şartı koşulması dikkatlerden kaçmadı.

"SİZİ ÜYE YAPIYORUM, ONAYLIYOR MUSUNUZ?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçtaki görevli bir kadının, toplanan vatandaşlara "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi kameralara yansıdı.