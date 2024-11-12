Devlet Bahçeli: "CHP'li belediyelerin müzik, eğlence ve konser şölenlerine hazine kaynaklarını astronomik şekilde peşkeş çekmeleri, israfa gömülmeleri. Sıra vatandaşlarımıza gelince bir tas çorba ile bir tabak pilavı reva görmeleri maskeleri düşüren kepazeliktir" - ANKARA
Son Dakika › Politika › Devlet Bahçeli: CHP'li Belediyelerin Hazine Kaynaklarını İsrafla Kullanması Kepazeliktir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?