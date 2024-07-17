Dilekçe Komisyonu Başkanı: Vatandaşların Görüş ve Önerilerini İletin

Politika

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, "Tüm vatandaşlarımıza, özellikle gençlere seslenmek istiyorum; nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz, yaşamak istediğiniz Türkiye'yi hazırlamak için devletin kurumlarının neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Görüş ve önerilerinizi çok ciddi bir hak arama platformu olan Dilekçe Komisyonumuza tereddüt etmeden iletin." dedi.

Karamık, Dilekçe Komisyonu üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dilekçe hakkının vatandaşlara tanınan Anayasal bir hak olduğunu belirtti.

Dilekçe Komisyonu olarak TBMM'ye iletilen dilekçeleri inceleyip gerekli yönlendirmeleri yapmakla sorumlu olduklarını anlatan Karamık, "Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir, gerekli görüldüğünde ilgilileri çağırabiliriz. Diğer taraftan Komisyon olarak idari denetim yapılmasını talep edebilir, konu ile ilgili bilirkişiler görevlendirebiliriz. Gerekli gördüğümüz durumlarda alt komisyon kurma ve yerinde inceleme yapma yetkilerine de sahibiz." ifadesini kullandı.

14 Mayıs 2023 - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında, geçen döneme oranla yüzde 60'a yakın bir artışla komisyona 10 bin 186 başvuru yapıldığı bilgisini veren Karamık, bu dönem en fazla başvurunun "çalışma ve sosyal güvenlik" ile "çevre yönetimi" konularında geldiğini aktardı.

Karamık, Isparta Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinden yapılan başvurulara istinaden, komisyon üyelerinden oluşan bir heyetin, 22-23 Temmuz'da bu ilçeleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Dilekçe Komisyonunun bugün yapacağı 4. Genel Kurul Toplantısı'nda, Bafa Gölü ve Antik Latmos Bölgesi'nin korunması ile ilgili bazı sorunlara çözüm önerileri sunan bir dilekçeyi görüşeceği bilgisini veren Karamık, bu dilekçeye istinaden bölgede inceleme yapma kararının çıkabileceğini söyledi.

Toplumda finansal okuryazarlık konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik önerilerini içeren bir dilekçeyi de görüşeceklerini kaydeden Karamık, "İlgili bakanlıklar ve kurum temsilcileri ile birlikte finansal okuryazarlığa dair çalışmalar ve incelemeler yapması amacıyla bir alt komisyon kurma kararı almamız da muhtemel." diye konuştu. Karamık, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımıza, özellikle gençlere seslenmek istiyorum; nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz, yaşamak istediğiniz Türkiye'yi hazırlamak için devletin kurumlarının neler yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Devlet kurumlarının hangi konuda çalışmalarını destekliyorsunuz, hangi konuda nasıl bir yol izlenmeli? Gördüğünüz eksiklikler neler? Hangi süreçler daha iyi ele alınabilir? Görüş ve önerilerinizi çok ciddi bir hak arama platformu olan Dilekçe Komisyonumuza tereddüt etmeden iletin."