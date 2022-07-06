Bali'de düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, küresel ortak çaba gerektiren mevcut ve müstakbel sınamalar karşısında, çok taraflılığın güçlendirilmesi ile gıda ve enerji güvenliğinin sağlanmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu'nun toplantılar çerçevesinde ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu yarın Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü MIKTA'nın 21. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapacak. - JAKARTA

Kaynak: İHA

G20 Liderler Zirvesi, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Endonezya'da - Son Dakika

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