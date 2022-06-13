Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Çünkü, Rum halkı da Maraş'taki mülkünü kullanmak istiyor ve en doğal hakkıdır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Tatar, daha sonra basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Rum tarafının son dönemdeki güven artırıcı önlemlerine yönelik soruya, "Sürekli federasyon diyen Rum yönetimi 54 yıl federasyon ile tüm çözüm önerilerini reddetti. O zaman hiçbir paylaşmak istemediği için federasyon ile ilgili müzakereleri de sulandırmak istediği için farklı inisiyatifler ortaya koyuyordu. Bu güven arttırıcı önlemleri de o zaman o müzakerelerin içindeki unsurları çıkarıp bir daha müzakereye oturmayalım anlayışı ile bunları yapıyordu. Şimdi ise Maraş açılımından rahatsızlık duymaya başladılar. Çünkü, Rum halkı da Maraş'taki mülkünü kullanmak istiyor ve en doğal hakkıdır. Biz de zaten Rum halkı da hakkını kullanabilsin, mülkünü kullanabilsin diye KKTC'nin bu açılımını destekliyoruz" yanıtını verdi.

Burada bir iyi niyet olmadığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Bunların birinci amacı doğrudan Türkiye'yi muhatap almak, KKTC'yi bypass etmek, biz buna müsaade etmeyiz. Daha önceki değişik zamanlarda bu önerileri güven arttırıcı önlem olarak ortaya koymuşlardır. Ama yeni var diye gösterdiğimizde, bu muhataplarımız gülümsüyorlar. Samimiyet olmayınca bu tür numaralar bir yere kadar geliyor, gerçeklere tosluyor. Bu nedenle KKTC'nin açıklayacağı iş birliği önerilerinin daha sağlıklı, her iki toplumun ve bölgenin yararına olacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde veya AB'de bizi övmesini beklemiyoruz"

Çavuşoğlu, Rum tarafının başka ülkelerle gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar ve Yunan isimlerin Türkiye'ye karşı açıklamalarına ilişkin soruyuşu şekilde yanıtladı:

"Strateji belirleseler ne olacak? Başkası ile tatbikat yapsalar ne olacak? Türkiye'ye düşmanlık etseler elde ne edecekler? Cumhurbaşkanımızın da tepkisinin nedeni bu. Yunanistan Başbakanının ABD Kongresi'nde veya AB'de bizi övmesini beklemiyoruz. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını görüyoruz. Fakat, iki NATO üyesi ülke ve NATO'da güvenlik ile ilgili dayanışma söz konusu. Türkiye'nin alacağı F-16'lar dahil savunma sanayi ürünlerinin verilmemesi için lobi yapılması kabul edilebilir bir davranış değil. Bizim hiç böyle bir lobimiz olmadı Yunanistan'a. Farklı ittifaklar olabilir. Türkiye'yi dışlayan toplantılar oldu. Bunların hiçbirinin hükmü yoktur dedik. Oldu mu? Olmadı. Bir sonraki toplantılara Türkiye'yi davet edelim demeye başladılar. Bizim haklarımızı korumak konusundaki kararlılığımız tamdır"

"Geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı"

Eski emekli askerin Türkiye'ye karşı yaptığı saldırgan açıklamalara da değinen Çavuşoğlu, "Geçmişte görev yapmış askerlerin sözlerine cevap vermeye gerek var mı? Eğer geçmişte üst düzey subaysa, cesareti varsa o zaman yapardı. Yani öyle boş laflarla kendilerine avutmalarına gerek yok. Esas Yunanistan halkı ve Rum halkı Türkiye'nin gücü ile ilgili ne diyor kulak versinler. Biz gerginlikten yana değiliz, biz iş birliğinden yanayız. Doğu Akdeniz'de de hakça paylaşımdan yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var. Bunu da BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla izah ettik. Yunanistan bunlara hukuki bir yanıt veremiyor, demagoji yapıyor, ortalığı geriyor. Her yere de 'Türkiye bize saldıracak' diye uluslararası topluma ağlıyor. Onun yenine yanı başında güçlü Türkiye var, işbirliğine yanaş" açıklamasını yaptı. - LEFKOŞA