Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak - Son Dakika
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Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak. Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.

15.02.2024 18:43  Güncelleme: 18:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 60. Münih Güvenlik Konferansına iştirak edecektir. Sayın Bakanımız Konferans vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansına katılacak - Son Dakika

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