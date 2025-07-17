DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılana açıklamada, "Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
Son Dakika › Politika › Dışişleri'nden Pakistan'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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