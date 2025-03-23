Diyarbakır'da AK Parti İftar Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Diyarbakır'da AK Parti İftar Programı

Uygur, AK Parti teşkilatlarının millete hizmet odaklı olduğunu vurguladı ve iftarda birliktelik sağlandı.

23.03.2025 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "AK Parti teşkilatları bir dava, bir fikir birliği etrafında toplanan, merkezine, odak noktasına millete hizmeti alan, millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüyen teşkilatlardır." dedi.

Uygur, Diyarbakır'da AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen "Teşkilat ve Vefa İftar Programı"na katıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Uygur, parti teşkilatıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'da çok güzel bir tablo ve kalabalıkla karşı karşıya olduklarını ifade eden Uygur, "AK Parti'de siyaset yapmak, AK Parti'de yol yürümek, sıradan bir siyasi hareket değildir. AK Parti teşkilatları sıradan bir araya gelmiş insan topluluğu değil, AK Parti teşkilatları bir dava, bir fikir birliği etrafında toplanan merkezine, odak noktasına millete hizmeti alan, millete hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolunda yol yürüyen teşkilatlardır." diye konuştu.

Uygur, burada vefanın en güzel örneklerinden birini gördüklerini belirtti.

AK Parti İl Başkanı Ömer İler de iftar programına yoğun bir katılımın sağlanmasının kendilerine moral ve güç kattığını belirterek, "Katılımınız aynı zamanda teşkilatımıza olan bağlılığınızın ve desteğinizin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman, Mehmet Galip Ensarioğlu ve Mehmet Sait Yaz, eski milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belgin Uygur, AK Parti, Politika, Türkiye, Yaşam, İftar, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da AK Parti İftar Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

09:51 Sorgu esnasında İmamoğlu’na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum Sorgu esnasında İmamoğlu'na fotoğraf gösterdiler: Cevap vermek istemiyorum
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:34:04. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da AK Parti İftar Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement