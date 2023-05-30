Dokunulmazlığı kalkıyor! Seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu yargılanabilir

Seçimlerde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olarak yarışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu nedenle milletvekilliğine aday olmadı. Cumhurbaşkanı seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise şimdi zor günler bekliyor. Yeni Meclis'in yemin edip göreve başlamasıyla birlikte milletvekilliği haklarını kaybedecek olan Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı da kalkacak.

2016'DAKİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE DOKONULMAZLIK KALKTI

2016 yılında TBMM'de gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin ardından milletvekillerinin o tarihe olan dosyaları yönünden dokunulmazlıkları kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun da 60'a yakın fezlekesi raftan inerken, bunların birçoğu CHP liderinin lehine sonuçlandı. Geri kalan davalar ise CHP liderinin 2018'de yeniden milletvekili olmasıyla birlikte durdu.

KILIÇDAROĞLU'NUN 40 DOSYASI VAR

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun 2016'dan kalanlarla birlikte bugüne kadar savcılık tarafından hazırlanan dosyaları yönünden bir kez daha dokunulmazlığı bitecek. Söz konusu fezlekelerde savcılık "suç unsuru" bulursa iddianame hazırlayarak mahkemeye gönderebilecek. Mahkeme sürecindeki davalar da kaldığı yerden sürecek. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, CHP lideri sanık sıfatıyla mahkemeye çıkacak. CHP liderinin bu şekilde 40 dosyasının olduğu belirtilirken, bunların 23'ünün TBMM'de bekleme aşamasında olan dokunulmazlık fezlekeleri olduğu belirtildi.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 28 DOSYA

Kılıçdaroğlu hakkında TBMM'de 28 adet yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosya bulunuyor. Bunlardan 13'ü Cumhurbaşkanına hakaret, üçü ise Cumhurbaşkanına hakaretin yanı sıra iftira, tehdit ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik iddialarını da içeriyor.

"FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI" BROŞÜRÜ

Raftan inecek dosyalar arasında, ""21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürüdikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fethullah Gülen'in fotoğrafının kullanıldığı fotoğrafla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021 yılında 7 sayfalık fezleke hazırlayıp Meclis'e göndermişti.