DP\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu oldu

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Burcu Bostancıoğlu olduğunu açıkladı. Uysal, "Hiçbir bireyin, hiçbir vatandaşın oyu kimsenin cebinde garanti değildir" dedi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, düzenlenen basın toplantısı ile partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Burcu Bostancıoğlu olduğunu açıkladı. Uysal, "İzmir'in tarihsel kimliği, demokrat kimliği elbette çok çok önemli. Geçmişle mukayese ettiğimizde kademe kademe gücünü yitirdiği gerçeğini de hepimiz biliyoruz. İzmir'in meselelerini, İzmir'in gündemini öncelik sıralaması, İzmir'i merkeze alarak bir tartışma ve rekabetin anlayışı içerisinde olacağız. Bir iç Ege'nin evladı olarak, demokratlar olarak bizim yönümüz İzmir'e dönüktür. Bu seçimin akabinde Türkiye, aktör ve kurumları ile bir siyasal iklim değişikliğine gidecektir. O açıdan da İzmir'imizin ortaya koyacağı irade önemlidir. Hiçbir bireyin, hiçbir vatandaşın oyu kimsenin cebinde garanti değildir. İzmirlilerimizin, İzmirli vatandaşlarımızın kendi kararlarını kendilerinin vereceği, adeta bir atama demokrasisinde dönmüş Türk siyasetinin geneli itibarıyla ifade ediyorum; bu noktada farklı bir tavır geliştirebileceğimizi, geliştirmemiz gerektiğini de ümit ediyorum" dedi.
'TÜM ADAYLARIMIZLA İZMİR'İMİZDE KENDİMİZİ ANLATACAĞIZ'
Yerel seçime dikkat çeken Uysal, "Bu yerel seçim sürecinde geçmişte olduğu gibi dönem dönem İzmir'i idare etmiş bu hafızamızla beraber, millet önünde kuvvetli bir alternatif olmak için var gücümüzle tüm arkadaşlarımızla çalışacağız. Ayın 20'sine kadar teşkilatlarımız çalışıyor, kademe kademe ilçe adayları açıklanacak. Yerel seçimler çok kıymetli. Adımımızı sokağa attığımız andan itibaren yerel yönetimlerle karşı karşıyayız. Sadece birinci derece belediyecilik hizmetleri değil, onun ötesinde artık belediyeler mahallenin, ilçelerin, beldelerin, şehirlerin, büyükşehirlerin sadece bugünü değil, yarını da kucaklayacak bir vizyonla buluşturma mecburiyetimiz var. 'Tarih milletlerin yarışıdır' deriz ama artık şehirlerin de yarışıdır. Hızla değişen bir dünyada bu manada yerel yönetimlerin o ilin, o büyükşehrin gelişimine çok önemli katkılar sağladığını biliyoruz. Bizler, Demokrat Parti olarak tüm adaylarımızla beraber İzmir'imizde kendimizi anlatacağız. Bugün Türkiye'de siyasetin siyahla beyaz arasına sıkıştığı iklimde maalesef tezi olan bir siyaset anlayışı siyasetimize hakim değil. Daha çok karşıtlık üzerinden ve soğuk savaş döneminin psikolojisi içerisinde mesafelerin açıldığı o karşıtlık değerler üzerinden siyasetle beraber milletimizin gerçek gündemi konuşulamaz halde" diye konuştu.
'İZMİR, KADIN DOSTU BİR ŞEHİRDİR'
DP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu ise "Kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının bir medeniyet meselesi olduğunu gösteren, Türkiye'de ve dünyada kadın hakları konusunda önemli bir dönüm noktası yaratan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarım. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının ışığında bir kadın siyasetçi olarak büyükşehir adayı olmak büyük onur ve sorumluluktur. Bu sadece bir seçim yarışı değil, aynı zamanda Atatürk'ün başlattığı mücadeleyi ve kadınların toplumda daha fazla yer almalarına katkıda bulunma fırsatıdır. 3 kuşak İzmir kadınıyım. İzmirli kadınların temsiliyim. İzmir, kadın dostu bir şehirdir" dedi.
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