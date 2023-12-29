Dr. Hasan Gökçeoğlu, Bahçelievler Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı

AK Parti'den Bahçelievler Belediye Başkanı aday adaylığını açıklayan Dr. Hasan Gökçeoğlu, "İstanbul ve 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu hedefi için gece gündüz demeden çalışacağım. Sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmayacağım" dedi.

Bahçelievler Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Dr. Hasan Gökçeoğlu, gelecek vizyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonundan taviz vermeyeceğini ifade eden Gökçeoğlu, "Meslek hayatım boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev aldım. Bahçelievler'e fayda sağlamak için 'Hep Yeni, Hep İleri' diyerek yola çıkmış bulunmaktayım" diye konuştu.

"VAR GÜCÜMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Gökçeoğlu, açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla bugüne dek büyük bir gayretler çalışmalarımı sürdürdüm. Ülkemizi ve Bahçelievlerimizi 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaştırmak için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğim. Kurulduğu günden bu yana AK Parti ailesinin bir üyesi ve bu kutlu davanın neferi olmanın verdiği gururla; çıkmış olduğum yolun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, dua ve desteklerinizi istirham ediyorum."