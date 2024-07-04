DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Esad'la barış masası zaman geçirmeden kurulmalı - Son Dakika
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Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Esad'la barış masası zaman geçirmeden kurulmalı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Suriye'deki iç işlerin Suriye'ye bırakılması gerektiğini belirterek, Esad'la barış masasının hemen kurulması gerektiğini söyledi. Aksakal ayrıca, Sivas ve Başbağlar'daki terör saldırılarını hatırlatarak, emperyalist planların her olayı kendi çıkarlarına fırsata çevirdiğini ifade etti. Aksakal, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsa kazançlarına yönelik açıklamalarını eleştirirken, emekli maaşlarına kademeli olarak refah payı eklenmesi önerisinde bulundu. Aksakal ayrıca, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederken, UEFA'nın Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması üzerine açtığı soruşturmaya tepki gösterdi.

04.07.2024 14:01
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Esad'la barış masası zaman geçirmeden kurulmalı. Suriye'nin iç işleri Suriye'ye bırakılmalıdır." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Otel'de 37 kişinin yakılarak öldürüldüğünü anımsatarak, "Onların acıları yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Fakat asıl yüreğimizdeki en derin yara da bugün yananlarla yakanların kucak kucağa olmalarıdır ki bu yaranın ilacı henüz icat edilmemiştir." ifadesini kullandı.

5 Temmuz 1995'te ise PKK terör örgütü tarafından 33 sivilin Başbağlar'da köy meydanında öldürüldüğünü hatırlatan Aksakal, "Aynı eller hem Sivas'ta 37 insanımızı hem de Başbağlar'da 33 yurttaşımızın katledilmesini planlamıştır." diye konuştu.

Kayseri ve Suriye'de yaşanan olayların dikkatlice değerlendirildiğinde emperyalist planların her olayı kendi adına fırsata çevirme gayretinde olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün bizi stratejik derinlik safsatasıyla Suriye'de bataklığa sürükleyenler bugün milyonlarca sığınmacının yarattığı sorunları bir kenarda oturmuş çekirdek çitleyerek izlemektedirler. Sayın Cumhurbaşkanının Suriye'yle bir diyalog sürecinin başlamasına yönelik görüşlerini paylaşmasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Başından beri söylediğimiz, Esad'la barış masası zaman geçirmeden kurulmalı. Suriye'nin iç işleri Suriye'ye bırakılmalıdır."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsa kazançlarına yönelik açıklamalarını eleştiren Aksakal, "Bu açıklamalardan sonra küçük yatırımcı büyük zararlara uğrarken nakitte olan yabancı yatırımcıya düşük maliyetli alım imkanı yaratılmıştır. Aldıkları yüksek faizin arkasından bu hareketler, paradan para kazananlar için ballı börektir." görüşünü paylaştı.

Önder Aksakal, emekli maaşlarına yapılan artışlara kademeli olarak refah payı eklenmesi önerisinde bulunarak, "Düşük maaşlara yüzde 20, yüksek düzeydeki maaşlara yüzde 8 ila 10 civarında artış uygulamak hakkaniyetli olacaktır. En düşük emekli maaşının da asgari ücret düzeyine çıkarılması kaçınılmazdır. Bugün itibarıyla 17 bin 2 lira olan asgari ücret de en az 23 bin 800 lira olarak yeniden belirlenmelidir." sözlerini sarf etti.

Aksakal, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, Hollanda maçında başarılar diledi. Şampiyonanın son 16 turunda Avusturya'yla oynanan maçta Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapması üzerine UEFA tarafından soruşturma açılamasına da tepki gösteren Aksakal, şunları kaydetti:

"Attığı golün sevincini kendi inancındaki simgeleri kullanarak ortaya koyan futbolcumuza akıllarınca psikolojik bir baskı ortamı yaratarak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yolunda moral değerlerini aşındırma politikası izliyorlar. UEFA yönetiminin bu sevinç gösterisinin özünü değerlendirmek yerine sözde ırkçılık yaklaşımında bir kovuşturma kararını ortaya koyması esasen apaçık insanlık suçudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Esad'la barış masası zaman geçirmeden kurulmalı - Son Dakika

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