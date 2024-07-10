DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde mesaj yayımladı

Politika

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımı"nın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, Aksakal, yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"11 Temmuz 1995'te yaşanan soykırım, insanlığın utanç sayfalarından biridir. Bu trajedi, asla unutulmamalı ve tekrarlanmaması için her zaman hatırlanmalıdır. Srebrenitsa Soykırımı'nın 29. yıl dönümünde hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak kardeşimizi rahmetle anıyorum."