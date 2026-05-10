DSP İktidara Hazır

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP iktidarı yönetmeye her zaman hazırdır, yeteneklidir ve tecrübelidir. Üç kere devleti yönetmiş bir siyasi partidir." dedi.

Aksakal, DSP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığınca Anneler Günü dolayısıyla İskele Meydanı'nda düzenlenen "Annem Varsa Karnım Doyar" etkinliğine katıldı.

Burada partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, kadınlara karanfil takdim etti. DSP Merkez İlçe Başkanı Sibel Sağlam, Aksakal'a günün anısına üzerinde Troya Atı bulunan tablo hediye etti.

Aksakal, ihtiyaç sahibi aileleri mahalle muhtarlarıyla birlikte evlerinde ziyaret etti, çarşı esnafıyla selamlaştı.

Daha sonra partisinin il başkanlığı binasına geçen Aksakal, burada düzenlediği basın toplantısında tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye'nin dört bir yanının ateş çemberi olduğunu belirten Aksakal, "Türkiye Devleti de bu ateşin herhangi bir şekilde etkisinde kalmadan geleceğe güvenle bakabileceğimiz bir noktada ülkemizi, halkımızı tutabilmek adına gayret gösteriyor." dedi.

Aksakal, üretime dönük politikaların hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin yeniden demokratik sol politikalarla buluşması gerektiğini dile getirerek, bunun için de örgütlerinin canhıraş çalıştığını anlattı.

Gelecek seçimler için DSP'nin ittifak yaklaşımına değinen Aksakal, şunları kaydetti:

"Önümüzde bir seçim takvimi henüz yok. Geçmiş dönemde yaşanan ittifak yapıları, o günkü özelliklerini de zaten kaybettiler. Dolayısıyla yeni bir döneme girildiğinde DSP en güçlü şekilde öncelikle bir ittifak yapısı oluşturmanın önderliğini yapmak adına çalışmalarını sürdürecek, seçim kararı ortaya çıktığında da partimizin teşkilatlarından, genel merkezimizdeki yönetimlerimizden aldığımız bilgiler ve kararlar doğrultusunda da bu noktadaki kararımızı paylaşacağız. DSP iktidarı yönetmeye her zaman hazırdır, yeteneklidir ve tecrübelidir. Üç kere devleti yönetmiş bir siyasi partidir."