CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya yorum yağdı: Ne olur aday olma

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili son dönemlerde üzerinde en çok durulan isim hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Aday olacağına kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu, "Ey dünya, sen de 3 Aralık'ı bekle" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm gözlerin çevrildiği CHP lideri, bugün akşam saatlerinde de sosyal medya hesabından 32 saniyelik bir video paylaştı.

6 OKLU GÖNDERME

"Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz" sözleriyle başlayan videoda CHP'nin logosunda yer alan 6 okun yol aldığı görülüyor.

"SENİNLE REKABET ETMEYE GELİYORUZ"

Bu sırada "Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, demokraside, özgürlüklerde, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz!" seslendirmesi duyuluyor.

"ADAY OLMA" YORUMLARI YAPILIYOR

"3 Aralık'ı bekleyin" çağrısıyla ise sona eren video kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok partili gönderinin altına "Lütfen siz aday olmayın" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;