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Politika

Ecevit Anıldı

Ecevit Anıldı

Aksakal, Ecevit'in demokratik sol için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

06.11.2024 15:18
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, merhum Başbakan Bülent Ecevit'i anarken, "Bugün onun yolunda giden demokratik solcular, bize öğrettiği ilkeler ve program hedefleri doğrultusunda, aynı imkansızlıkları ve engelleri aşarak inanç ve kararlılıkla yürümeye devam etmekteyiz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin Onursal Genel Başkanı Bülent Ecevit'i, vefatının 18. yılında dün kabri başında özlemle, minnetle ve saygıyla andıklarını söyledi.

Ecevit'in, Türkiye'nin demokrasi tarihinin önemli kilometre taşlarında, önemli görev ve misyonlar üstlendiğine işaret eden Aksakal, "Ecevit, bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanların insanca yaşam koşullarına ulaşması, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesini yakalayabilmesi ve en önemlisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği, 'tam bağımsız Türkiye' idealini gerçekleştirmek için var gücüyle çalışmıştır." ifadesini kullandı.

Bülent Ecevit'in, görevden ayrılırken huzurlu ve yaşanabilir bir Türkiye bıraktığını belirten Aksakal, "Tek başına iktidar fırsatı elde edebilseydi, bugün bulunduğumuz nokta çok farklı düzeylerde olabilirdi. Bugün onun yolunda giden demokratik solcular, bize öğrettiği ilkeler ve program hedefleri doğrultusunda, aynı imkansızlıkları ve engelleri aşarak inanç ve kararlılıkla yürümeye devam etmekteyiz." diye konuştu.

"Hesaplarımızı daha temkinli ve tedbirli yapmak mecburiyetindeyiz"

Önder Aksakal, Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerektiğini söyleyerek, "Bunlar, pandemi dönemi, 6 Şubat büyük deprem felaketlerinin açtığı yaraların tedavisi ve milletçe yaşadığımız zararların telafi edilmesidir. Bunları, ancak özellikle ve öncelikle tarımsal üretimimizi arttırarak, turizm gelirlerimizi çoğaltarak sağlayabiliriz. Bu iki sektöre özel önem vermek durumundayız. Ekonomik gücümüzün artması demek, toplumsal gücümüzün yeniden ayağa kalkması demektir ki bu da beraberinde barışı, huzuru ve milletçe omuz omuza verme duygumuzu geliştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin ilk işinin, terör örgütüyle mücadele etmek olduğunu vurgulayan Aksakal, "Siyaset kurumunun da ülkenin kalkınması yolundaki çalışmalara katkı veren görünümde olması gerekir. Ama ne yazık ki bunu henüz görebildiğimizi söyleyemeyiz. Devlet terörle mücadele ederken, başta bölücü örgüt PKK'nın Meclisteki temsilcileri ve beraberlerinde onların değnekçiliğini yapan Ana Muhalefet Partisi ve saz arkadaşları, bir koro halinde küresel emperyalist sisteme hizmete ve sınır tanımaksızın faaliyetlerine devam etmektedirler." görüşünü paylaştı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, salgın ve 6 Şubat depremlerinin hasarlarının kısa vadede tedavi edilemeyeceğine dikkati çekerek, "Üstüne üstlük işte bu 'teröristan' heveslileri ve emperyalist tehdidin getirdiği ekonomik riskler dikkate alındığında hesaplarımızı daha temkinli, daha akılcı ve daha tedbirli yapmak mecburiyetindeyiz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit, Demokrasi, Politika, Ekonomi, Turizm, Dsp, Son Dakika

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