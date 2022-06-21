Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıldı

21.06.2022 18:30

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun son toplantısında, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımların ele alındığı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulunun son toplantısında, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin alınacak tedbirlerin ve gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımların ele alındığı bildirildi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda, son dönemdeki gelişmeler kapsamında, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra yılın geri kalan dönemi için kamu maliyesine yönelik öngörülerin değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda, ek bütçe süreciyle ilgili temel hususlar üzerinde de durulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde, küresel ölçekte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar ve yüksek fiyat artışları kaynaklı sorunlar da dikkate alınarak, yurt içinde stratejik tarım ürünleri başta olmak üzere arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin tedbirler ve gerçekleştirilecek ilave çalışmalar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Erken Uyarı Sistemi'nin çıktıları da göz önünde bulundurularak, gıda enflasyonuna yönelik atılması gereken adımlar ele alınmıştır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile Proje Bazlı Teşvik Sistemi gibi uygulamalar kapsamında kaydedilen gelişmeler detaylı şekilde görüşülmüştür. Söz konusu uygulamaların, yurt içindeki üretim kapasitesini artırmak ve ara mallardaki ithalata bağımlılığı azaltmak suretiyle büyümeye ve cari işlemler dengesine sağlayacağı katkının artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde durulmuştur. Son olarak, daha önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmiş, bu kapsamda atılması gereken destekleyici adımlar tartışılmıştır."

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Kaynak: AA

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