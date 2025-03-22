İmamoğlu için ara seçim formülü! DEM Partili vekilin kararı dengeleri altüst edecek - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu için ara seçim formülü! DEM Partili vekilin kararı dengeleri altüst edecek

İmamoğlu için ara seçim formülü! DEM Partili vekilin kararı dengeleri altüst edecek

Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren terör soruşturmasında ise ifadesi alınan Ekrem İmamoğlu akşam saat 21:00'de savcılığa sevk edilecek. İmamoğlu'nun tutuklanması halinde ara seçim formülüyle Meclis'e sokulması konuşuluyor. Bunun için Tunceli'nin tek milletvekili olan DEM Partili Ayten Kordu'nun istifa etmesi gerekiyor.

22.03.2025 10:50
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Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi, ardından da iki ayrı soruşturma kapsamında suç örgütü lideri iddiasıyla gözaltına alındı. Bu gelişmelerin ardından olası tutuklamaya karşı siyaset kulislerinde çeşitli senaryolar tartışılıyor.

İMAMOĞLU VE İBB'Yİ NE BEKLİYOR?

Soruşturmanın ardından neler olabileceği de merak ediliyor. Bu noktada 4 ihtimal var:

Serbest bırakılabilir: Bu durumda, görevine kaldığı yerden devam edebilir.

Serbest kalsa bile görevden alınabilir: İçişleri Bakanlığı, hakkında devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek görevden alma ve kayyum atama kararı verebilir.

Terör suçlamasıyla tutuklanabilir: Eğer "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklanırsa, İçişleri Bakanlığı İstanbul'a kayyum atayabilir.

Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa: Bu durumda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi yeni belediye başkanını kendi içinde seçebilir.

İMAMOĞLU'NA DOKUNULMAZLIK ZIRHI

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; tutuklama kararı çıkması halinde ise seçeneklerden ilki İmamoğlu'nun "ara seçim" formülüyle Meclis'e sokularak "dokunulmazlık" zırhı kazanmasının sağlanması. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7. maddesinde TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidileceği düzenleniyor. Ara seçime, genel seçimin üzerinden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere bir yıl kala gidilemiyor. Boşalan üyeliklerin sayısının üye tam sayısının yüzde 5'ini bulduğu hallerde, ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına TBMM tarafından karar veriliyor. Yani üye tam sayısı 600 olan TBMM'de 30 vekilin istifa etmesi halinde ara seçim mümkün. Meclis'te, seçildikten sonra hayatını kaybedenler dahil yedi vekil eksik bulunuyor. Bu durumda muhalefet kanadından 23 vekilin istifa etmesiyle ara seçime gidilebiliyor. Bu seçeneğin, "30 ay şartı" nedeniyle Kasım 2025'ten önce hayata geçmesi mümkün değil.

TUNCELİ İHTİMALİ KULİSLERDE DİLLENDİRİLİYOR

Yine aynı kanuna göre bir ilin veya seçim çevresinin TBMM'de üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılabiliyor. Meclis'te tek sandalye ile temsil edilen Tunceli'de mevcut milletvekilinin istifası sonrası seçimlerin yenilenmesi ve İmamoğlu'nun Tunceli'den aday gösterilmesi formülü de kulislerde dillendiriliyor.

Tunceli'nin Meclis'teki tek sandalyesi DEM Partili Ayten Kordu'ya ait. PKK'ya silah bırakma çağrısı ile yeni bir aşamaya evrilen ve Terörsüz Türkiye olarak adlandırılan süreçte İmamoğlu için DEM Partili bir vekilin istifasının mümkün olup olmayacağı da tartışma konusu.

Ekrem İmamoğlu, Milletvekili, Ayten Kordu, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu için ara seçim formülü! DEM Partili vekilin kararı dengeleri altüst edecek - Son Dakika

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