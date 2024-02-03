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2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 49,25 zam yapıldı - Son Dakika
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Politika

2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 49,25 zam yapıldı

2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 49,25 zam yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emekliler için yüzde 49,25'e eşitlediklerini açıkladı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile hak sahipleri, fark tutarlarını ödemeye başlayacaklar.

03.02.2024 10:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, SGK ve İŞKUR İl Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Işıkhan, şunları söyledi:
"Son bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. 2024 yılının ilk yarısı için; emekli aylıklarındaki zam oranını tüm emeklilerimiz için yüzde 49,25'te eşitledik. Bu gece itibariyle söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. SSK emeklilerimiz için 6 Şubat'ta Bağ-Kur emeklilerimiz için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğiz. Kıymetli emeklilerimiz için tekrar hayırlı olmasını diliyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Vedat Işıkhan, Bağ Kur, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 yılında emekli aylıklarına yüzde 49,25 zam yapıldı - Son Dakika
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